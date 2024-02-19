Собянин рассказал, сколько человек будет жить в Москве к 2030 году
По словам градоначальника, на сегодня в столице 13 млн жителей
19 февраля 2024, 14:40, ИА Амител
Москва-Сити / Фото: unsplash.com
Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал численность населения столицы к 2030 году. Об этом он рассказал в своем блоге.
"Сегодня нас 13 млн человек, к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 млн", – написал градоначальник.
В общей же сложности московская агломерация через 6-7 лет будет составлять порядка 23 млн человек с учетом 9 млн жителей Подмосковья, отметил он.
По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения РФ составляла 146,2 млн человек. Из них 109,6 млн – жители городов.
14:54:36 19-02-2024
Собянин сам там лимита
15:22:05 19-02-2024
все же резиновая?
15:59:14 19-02-2024
Страшно подумать, что там будет, если при смене политического курса временный подкуп масквабадцев прекратится. Пока же весь масквабадский офисный планктон гребёт дикие халявные деньги от доходов нескольких сибирских месторождений за бюрократическое перекладывание никому не нужных бумажек.
21:32:41 19-02-2024
Страна Россия, с ее огромной территорией и малочисленным народонаселением, должна развиваться равномерно по научно обоснованному стратегическому плану. На беду наука в загоне, со здравыми умами в теперешнем руководстве большое неимение.