Собянин рассказал, сколько человек будет жить в Москве к 2030 году

По словам градоначальника, на сегодня в столице 13 млн жителей

19 февраля 2024, 14:40, ИА Амител

Москва-Сити / Фото: unsplash.com

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал численность населения столицы к 2030 году. Об этом он рассказал в своем блоге.

"Сегодня нас 13 млн человек, к 2030 году, по прогнозам, будет приблизительно 14 млн", – написал градоначальник.

В общей же сложности московская агломерация через 6-7 лет будет составлять порядка 23 млн человек с учетом 9 млн жителей Подмосковья, отметил он.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года численность населения РФ составляла 146,2 млн человек. Из них 109,6 млн – жители городов.