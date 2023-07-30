Собянин подтвердил атаку двух беспилотников на "Москва-Сити"

Серьезных разрушений и пострадавших нет

30 июля 2023, 09:01, ИА Амител

Кадр из соцсетей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Москву. В своем Telegram-канале он заявил, что незначительно повреждены оказались фасады на двух башнях "Москва-Сити".

По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.

По информации ТАСС, взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала", расположенного в деловом центре "Москва-Сити". На двух этажах 50-этажного здания нарушено остекление.

Людей из башни эвакуировали. На место прибыли оперативные службы и правоохранительные органы. Незадолго до этого заявлялось, что на западе Подмосковья ПВО отразила атаку двух беспилотников.