Удар "Бобром". Почему украинские дроны атакуют Москву и долетят ли они до Сибири

Эксперты рассказали об ударивших по Москве беспилотниках и предложили варианты противодействия налетам

25 июля 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Очередная атака украинских беспилотников произошла на российскую столицу в ночь на 24 июля. И хотя к жертвам и разрушениям, как заявляют городские власти, она не привела, вызывает немалое беспокойство, что за последние месяцы отмечено уже несколько подобных налетов.

В то же время, если удары БПЛА по объектам в приграничных с Украиной регионах еще можно объяснить, то их появление в Москве вызывает вопросы к работе системы ПВО. Как неприятельским дронам удается проникнуть вглубь России и способны ли они долететь до сибирских городов, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

До Минобороны не долетел

Удары беспилотников по двум нежилым зданиям были зафиксированы 24 июля около четырех утра, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – заявил столичный градоначальник. До этого экстренные службы города распространили информацию, что обломки двух дронов обнаружили на Комсомольском проспекте, 17, – между прочим, в нескольких сотнях метров от здания Минобороны РФ. Движение по проспекту было перекрыто. По данным телеграм-канала Mash, были выбиты стекла.

Кстати, в украинских СМИ и соцсетях стал активно разгоняться фейк о том, что "самостийные" БПЛА ударили аж по Министерству обороны России.

Другой беспилотный аппарат врезался в небоскреб на проспекте Лихачева, в этом здании располагается магазин "Леруа Мерлен". Движение по проспекту тоже было перекрыто, сообщает в своем телеграм-канале Дептранс Москвы.

По информации Министерства обороны, "утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы". В Минобороны заявили, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) два беспилотника были подавлены и потерпели крушение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос RTVI, назвала атаку беспилотников "актом международного терроризма". В то же время глава украинского Минцифры Федоров подтвердил информацию о нападениях, пообещал, что "ударов по Крыму и Москве будет больше".

По словам полковника авиации в отставке Виктора Алксниса, судя по распространенным в Сети видеоматериалам, запуск беспилотников был произведен с территории Украины.

"Это аппарат явно не собран на коленке, он сделан из заводских комплектующих. Даже для его запуска требуется инфраструктура, которую найти, скажем, в Подмосковье очень непросто. Так что никакой работы украинской агентуры в России тут не просматривается, запускали явно с местности, подконтрольной ВСУ", – сообщил он amic.ru.

"Бобер" летел "уткой"

Нападения беспилотников на Москву, Подмосковье, а также близлежащие регионы происходили и ранее. Одно из первых было зафиксировано 28 февраля, когда беспилотный аппарат рухнул в Коломенском районе Московской области.

Самое громкое ЧП произошло в ночь на 3 мая 2023 года, когда два беспилотника атаковали московский Кремль. На появившихся в Сети видеороликах было видно, что они взорвались над куполом Сенатского дворца. Российские власти тогда назвали произошедшее террористическим актом и возложили ответственность на Киев, который, однако, эти обвинения отрицал.

Как заявил тогда amic.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергей Гончаров, этой атаке придавалось серьезное пропагандистское значение.

"Широкая общественность должна была спросить российскую власть и Министерство обороны: как же вы ведете боевые действия, что враг уже атакует Кремль? В общем, в Киеве, похоже, надеялись попутно попробовать дестабилизировать обстановку в России", – предположил он.

Самая масштабная атака имела место, пожалуй, 30 мая, когда, по данным масс-медиа, был осуществлен налет сразу 32 БПЛА, часть из которых была сбита зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь", еще три удалось подавить средствами РЭБ. Тогда обошлось без человеческих жертв, хотя за медицинской помощью обратились два человека, о чем рассказал мэр Москвы Собянин.

Обломки дронов традиционно переданы на изучение специалистам, которые должны будут выявить тип аппаратов, участвовавших в налете. По словам военного эксперта, директора музея ПВО Юрия Кнутова, на одном из появившихся в Сети видеокадров (при условии их подлинности, конечно) видно, что в российскую столицу прилетел беспилотник, который российские военные называют "Бобром".

"Украина делает его по схеме "утка" – когда он летит, создается впечатление, будто он летит задом наперед. Во время одной из прошлых атак такой БПЛА был посажен при помощи средств РЭБ, он содержал шесть килограммов взрывчатки, кумулятивный заряд КЗ-6, еще советской разработки, он срабатывает при столкновении с каким-то препятствием", – сообщил он amic.ru.

Собеседник напомнил, что украинская сторона ранее заявляла, что системе РЭБ противодействовать данному виду беспилотников чрезвычайно сложно. По внешнему виду и некоторым характеристикам "Бобер" имеет сходство с израильским дроном-камикадзе "Хароп". Отличие заключается в том, что израильский БПЛА имеет треугольные крылья, а украинский – обычные самолетные.

"По другим параметрам очень много общих моментов – особенно в том, что касается дальности полета и конструкции "утки". Возможно, Киев использовал израильские наработки для создания своего "Бобра", – предположил эксперт.

Виктор Алкснис напомнил, что Украина еще в советский период обладала довольно мощной авиационной промышленностью, а также развитым двигателестроением.

"Стоит напомнить, что Турция для своих известных беспилотников "Байрактар" использовала двигатели запорожского завода "Мотор Сич". Согласно открытой информации, в настоящее время Украина выпускает около десятка видов БПЛА", – сообщил эксперт.

Проблем с поставками материалов и комплектующих украинская сторона не испытывает, поскольку западные партнеры охотно поставляют все необходимое для производства. "Поэтому неправильно говорить о том, что на Украине все плохо и там ничего не могут производить", – замечает Алкснис.

Ждать ли "крылатых гостей" в Сибири?

Как считает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош, опасность использования украинской стороной БПЛА заключается в том, что аппараты могут переносить не только взрывчатку.

"Наши военные, участвующие в боевых действиях на Украине, уже сталкивались с тем, что пролетающие дроны распыляли отравляющие вещества, оказывая вредное воздействие. Так что не исключено, что подобного рода теракт может быть осуществлен при помощи беспилотников, засылаемых на территорию нашей страны", – рассказал он amic.ru.

Именно поэтому, убежден собеседник, следует использовать все имеющиеся средства борьбы с этим видом вооружений – как противодроновые ружья, успешно используемые в СВО, так и различные наземные системы.

Заявленная дальность полета украинских БПЛА на сегодняшний день – тысяча километров, сообщил Юрий Кнутов. Этого достаточно, чтобы аппарат долетел до центральных регионов РФ, в том числе Москвы, но явно не хватит достичь Урала и Сибири.

"Другие беспилотники, скажем UJ-22 Airborne производства компании "УкрДжет", имеют дальность 700-800 км. Поэтому используется схема "утка", позволяющая повысить дальность и улучшить маневренность", – заметил собеседник.

Военный эксперт Владимир Гундаров обратил внимание на необходимость развития спутниковых и наземных систем отслеживания летящих объектов.

"Спутник порой не воспринимает дрон, тем более небольшой, он для него слишком мелкий объект", – пояснил специалист, заметив, что требуется улучшать работу наземных систем слежения.

Сейчас нашим военным следует озаботиться тем, чтобы не допустить производства этих видов вооружений, считает Алкснис.