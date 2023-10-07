Собянин: силы ПВО ликвидировали беспилотник, который летел на Москву
По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет
07 октября 2023, 09:40, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, нейтрализовали дрон в Истринском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
Сейчас специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия.
Telegram-канал Mash сообщает, что в столичном аэропорту Внуково объявлен план "Ковер". Из-за этого перенесено как минимум девять рейсов, еще два отменены. Также восемь самолетов задерживают свой вылет в Домодедово и Шереметьево.
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