Собянин: силы ПВО ликвидировали беспилотник, который летел на Москву

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет

07 октября 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, нейтрализовали дрон в Истринском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Сейчас специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия.

Telegram-канал Mash сообщает, что в столичном аэропорту Внуково объявлен план "Ковер". Из-за этого перенесено как минимум девять рейсов, еще два отменены. Также восемь самолетов задерживают свой вылет в Домодедово и Шереметьево.