Собянин снова баллотируется в мэры Москвы
Выборы пройдут в сентябре
10 июня 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: vk.com/mossobyanin
Партия "Единая Россия" выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, сообщает РИА Новости.
Таким образом, действующий глава столицы уже в четвертый раз будет баллотироваться в градоначальники.
Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.
Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жируют" за счет всей страны.
11:13:49 10-06-2023
А чё им ещё делать, если старший позволяет ?
11:53:18 10-06-2023
-- москвичи жируют за счёт страны- это неправда!
11:54:28 10-06-2023
Ну на хрена нам Собянин? Лучше позвоните в Новоегорьевку: что с пожаром?
12:00:10 10-06-2023
Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жируют" за счет всей страны................ Но,почему то в Москве за ту же самую работу платят в 2 и в 3 раза больше,чем в остальных регионах РФ. Жируют,ещё как жируют. Просто Собянин в слух этого не скажет.
18:37:58 10-06-2023
Гость (12:00:10 10-06-2023) Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жиру... Так это вопрос к местным работодателям - почему они не хотят платить своим работникам более высокую зарплату?
12:17:41 10-06-2023
Нам бы этого Собянина хоть на годик. Москва при нем стала невероятно красивой и ухоженной!
18:39:20 10-06-2023
Элен без ребят (12:17:41 10-06-2023) Нам бы этого Собянина хоть на годик. Москва при нем стала ... Только как лето, так везде раскопки. Бордюры меняют, плитку меняют, асфальт меняют и т.д. Все в хорошем состоянии, но деньги освоить надо.