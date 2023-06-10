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Собянин снова баллотируется в мэры Москвы

Выборы пройдут в сентябре

10 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: vk.com/mossobyanin
Фото: vk.com/mossobyanin

Партия "Единая Россия" выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, сообщает РИА Новости.

Таким образом, действующий глава столицы уже в четвертый раз будет баллотироваться в градоначальники.

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.

Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жируют" за счет всей страны.

Комментарии 7

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Гость

11:13:49 10-06-2023

А чё им ещё делать, если старший позволяет ?

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Гость

11:53:18 10-06-2023

-- москвичи жируют за счёт страны- это неправда!

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Гость

11:54:28 10-06-2023

Ну на хрена нам Собянин? Лучше позвоните в Новоегорьевку: что с пожаром?

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Гость

12:00:10 10-06-2023

Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жируют" за счет всей страны................ Но,почему то в Москве за ту же самую работу платят в 2 и в 3 раза больше,чем в остальных регионах РФ. Жируют,ещё как жируют. Просто Собянин в слух этого не скажет.

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Гость

18:37:58 10-06-2023

Гость (12:00:10 10-06-2023) Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жиру... Так это вопрос к местным работодателям - почему они не хотят платить своим работникам более высокую зарплату?

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Элен без ребят

12:17:41 10-06-2023

Нам бы этого Собянина хоть на годик. Москва при нем стала невероятно красивой и ухоженной!

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Гость

18:39:20 10-06-2023

Элен без ребят (12:17:41 10-06-2023) Нам бы этого Собянина хоть на годик. Москва при нем стала ... Только как лето, так везде раскопки. Бордюры меняют, плитку меняют, асфальт меняют и т.д. Все в хорошем состоянии, но деньги освоить надо.

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