Собянин снова баллотируется в мэры Москвы

Выборы пройдут в сентябре

10 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: vk.com/mossobyanin

Партия "Единая Россия" выдвинула Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, сообщает РИА Новости.

Таким образом, действующий глава столицы уже в четвертый раз будет баллотироваться в градоначальники.

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.

Ранее Собянин опроверг утверждение о том, что "москвичи жируют" за счет всей страны.