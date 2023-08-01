Собянин сообщил о попадании беспилотника в башню "Москва-Сити"
Несколько дронов сбили силы ПВО
01 августа 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что рано утром беспилотник попал в башню "Москва-Сити". Его слова передает РИА Новости.
"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз", – написал градоначальник.
Он добавил, что повреждения нанесены на уровне 17-го этажа. Рабочие ликвидируют последствия.
Ранее в Минобороны прокомментировали атаку беспилотниками на Москву, в результате которой башня впервые получила повреждения.
08:34:47 01-08-2023
Щас под эту дудочку спишут много чего....
11:17:58 01-08-2023
"граница на замке" , "мирного неба над головой" за такие слова пока не сажают