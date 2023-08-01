Собянин сообщил о попадании беспилотника в башню "Москва-Сити"

Несколько дронов сбили силы ПВО

01 августа 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что рано утром беспилотник попал в башню "Москва-Сити". Его слова передает РИА Новости.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз", – написал градоначальник.

Он добавил, что повреждения нанесены на уровне 17-го этажа. Рабочие ликвидируют последствия.

Ранее в Минобороны прокомментировали атаку беспилотниками на Москву, в результате которой башня впервые получила повреждения.