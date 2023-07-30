В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Один дрон был сбит в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два подавлены средствами РЭБ, потеряв управление, они потерпели крушение

30 июля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобороны РФ прокомментировало атаку беспилотников на Москву. Как сообщает РИА Новости, попытку террористической атаки киевского режима по объектам в Москве удалось пресечь.

Так, один дрон был сбит в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два подавлены средствами РЭБ, потеряв управление, они потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Москву. Незначительно повреждены оказались фасады на двух башнях "Москва-Сити".