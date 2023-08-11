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Собянин: в новой атаке беспилотников на Москву никто не пострадал

Рухнувшие обломки не привели к разрушениям — согласно кадрам из соцсетей, они повисли на дереве

11 августа 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной в Москве, не вызвали серьезных разрушений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Рухнувшие обломки не привели к разрушениям – согласно кадрам из соцсетей, они повисли на дереве. 

На месте работают экстренные службы, подробности происшествия выясняются. 

В Минобороны подчеркнули, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Там подтвердили, что никто не пострадал.

СВО Происшествия

Комментарии 2

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гость

17:27:22 11-08-2023

а откуда они взялись в москве он не рассказал?

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Гость

08:38:47 12-08-2023

Понятно, что от Украины взялись. Только скорее всего через посредников

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