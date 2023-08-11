Собянин: в новой атаке беспилотников на Москву никто не пострадал
Рухнувшие обломки не привели к разрушениям — согласно кадрам из соцсетей, они повисли на дереве
11 августа 2023, 17:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной в Москве, не вызвали серьезных разрушений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Рухнувшие обломки не привели к разрушениям – согласно кадрам из соцсетей, они повисли на дереве.
На месте работают экстренные службы, подробности происшествия выясняются.
В Минобороны подчеркнули, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Там подтвердили, что никто не пострадал.
17:27:22 11-08-2023
а откуда они взялись в москве он не рассказал?
08:38:47 12-08-2023
Понятно, что от Украины взялись. Только скорее всего через посредников