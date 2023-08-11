Собянин: в новой атаке беспилотников на Москву никто не пострадал

Рухнувшие обломки не привели к разрушениям — согласно кадрам из соцсетей, они повисли на дереве

11 августа 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обломки сбитого силами ПВО беспилотного летательного аппарата, упавшие в районе Карамышевской набережной в Москве, не вызвали серьезных разрушений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Рухнувшие обломки не привели к разрушениям – согласно кадрам из соцсетей, они повисли на дереве.

На месте работают экстренные службы, подробности происшествия выясняются.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Там подтвердили, что никто не пострадал.