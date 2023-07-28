Собянин заявил о попытке вражеского беспилотника атаковать Москву

По словам градоначальника, никто не пострадал

28 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке беспилотника атаковать столицу.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника", – написал градоначальник утром 28 июля в телеграм-канале.

По его словам, БПЛА был сбит силами Минобороны. Разрушений и пострадавших нет.

Ранее рассказали, почему украинские дроны атакуют Москву и долетят ли они до Сибири.