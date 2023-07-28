Собянин заявил о попытке вражеского беспилотника атаковать Москву
По словам градоначальника, никто не пострадал
28 июля 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке беспилотника атаковать столицу.
"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника", – написал градоначальник утром 28 июля в телеграм-канале.
По его словам, БПЛА был сбит силами Минобороны. Разрушений и пострадавших нет.
Ранее рассказали, почему украинские дроны атакуют Москву и долетят ли они до Сибири.
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