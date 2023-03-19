Сочинского блогера, заморившего ребенка голодом, арестовали на два месяца

Максим Лютый трижды забирал ребёнка у жены, чтобы она не могла его кормить

19 марта 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сочинского блогера и тренера по личностному росту Максима Лютого арестовали на два месяца. Об этом сообщает Mash.

По информации следствия, мужчина трижды отбирал ребёнка у своей жены, не давал его кормить, обливал холодной водой.

Напомним, что у Лютого родился сын, который прожил меньше месяца. Всё потому, что блогер посадил его на "питание солнцем", игнорируя базовые потребности младенца.

Мужчина владел клубом "Живой человек", в котором он якобы помогал людям избавиться от проблем.