Социалистический проспект перекроют в Барнауле 12 июня

Ограничение будет действовать в районе площади Свободы с 7 до 11 часов утра

11 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Конус / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 12 июня частично ограничат движение на проспекте Социалистическом из-за празднования Дня России, сообщили в мэрии.

Проезд будет недоступен от улицы Пушкина до Ползунова с 7 до 11 утра. В эти часы здесь подготовят и проведут гарнизонный развод 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы.

Во время перекрытия проезда автобусы будут ходить по измененным схемам:

Ранее сообщили, что из-за Дня России в Барнауле перекроют другой участок Социалистического и улицу Мерзликина.