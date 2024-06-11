Социалистический проспект перекроют в Барнауле 12 июня
Ограничение будет действовать в районе площади Свободы с 7 до 11 часов утра
11 июня 2024, 09:31, ИА Амител
Конус / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 12 июня частично ограничат движение на проспекте Социалистическом из-за празднования Дня России, сообщили в мэрии.
Проезд будет недоступен от улицы Пушкина до Ползунова с 7 до 11 утра. В эти часы здесь подготовят и проведут гарнизонный развод 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы.
Во время перекрытия проезда автобусы будут ходить по измененным схемам:
Ранее сообщили, что из-за Дня России в Барнауле перекроют другой участок Социалистического и улицу Мерзликина.
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