Алтайские социалисты предлагают повысить налоги для сверхбогатых и отменить их для бедных

Депутат Александр Терентьев выступает за прогрессивную шкалу налогообложения

28 марта 2025, 12:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно данным Росстата, в 2024 году показатель социального неравенства в России снова вырос. Коэффициент Джини увеличился с 0,405 до 0,408, а разрыв между доходами 10% самых богатых и самых бедных россиян превысил 15 раз. Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает несколько мер для борьбы с этим явлением. В их числе – отмена налога для малоимущих и повышение и дифференцировка ставок для сверхбогатых.

Прогрессивная шкала налогообложения – достижение, за которое социалисты боролись почти 20 лет, отметил председатель партии и руководитель фракции СР-ЗП в Госдуме Сергей Миронов.

На основании предложений Минфина президент России принял закон, предусматривающий максимальную ставку НДФЛ с 2025 года в размере 22% на доходы свыше 50 млн рублей в год.

Однако, по мнению политика, ставка все еще недостаточна для сверхбогатых. Он подчеркнул, что миллиардеры продолжают увеличивать свои активы, для них прогрессивная шкала фактически не изменилась. Независимо от того, зарабатывает человек 50 млн или 50 млрд рублей ставка остается одинаковой – 22%.

Партия настаивает на другом подходе. Социалисты предлагают увеличивать налоговые ставки для сверхбогатых: 25% для доходов от 250 до 500 млн рублей в год и 35% для доходов от 500 млн рублей.

"И как мы видим, наши предложения по-прежнему актуальны. Рост цен, высокая ключевая ставка серьезно бьют по самым бедным слоям населениям. Богатые же продолжают получать рекордные доходы от вкладов. Эта реальность требует корректировки налоговой системы", – сказал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

И добавил, что необходимо повышать ставки для сверхбогатых, а для граждан с доходами ниже прожиточного минимума налог и вовсе стоит отменить.

Напомним, недавно социалистическая партия также предложила частичное списание ипотечных кредитов при рождении детей. Программа, как считают авторы, повысит заинтересованность государства в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье, а также приведет к увеличению рождаемости в полтора-три раза.

Согласно инициативе, ипотеку будут списывать поэтапно: при рождении первого ребенка – 25% от суммы кредита, второго – еще 25 %, а при рождении третьего и четвертого сумма кредита будет полностью погашена. Некоторые семьи страны, опасаясь ухудшения финансового положения, не решаются заводить детей. По мнению партии, инициатива поможет им ощутить поддержку государства в этом вопросе.