Социалисты настаивают на проверке системы ЖКХ перед очередным повышением тарифов
Партийцы уверены и в том, что необходимо расширять число получателей субсидии на оплату "коммуналки"
27 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер местных социалистов Александр Терентьев поддерживает инициативу партии "Справедливая Россия – За правду" о проведении генеральной проверки в коммунальной сфере.
Как отметил лидер СРЗП Сергей Миронов, с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем по стране на 9,8%, а где-то рост дойдет до 15%. "В 2022 году была двукратная индексация, в 2023-м от нее "великодушно" отказались, зато теперь на гражданах отыграются сразу за полтора года", – резюмировал Миронов. По его мнению, предстоящий рост тарифов перекроет повышение пенсий и соцвыплат.
"Мы считаем, что необходимо провести масштабный аудит отрасли – финансовый, технический, антикоррупционный, а до результатов проверки заморозить тарифы. <...> Сегодня же тарифы ЖКХ растут опережающими темпами, а рост уровня благосостояния наших граждан за ними не поспевает", – уверен Александр Терентьев.
Кроме того, эсеры указывают на необходимость снизить долю предельных расходов на "коммуналку", которая позволяла бы семье претендовать на получении субсидии. Сейчас эта величина составляет 22%, а справороссы настаивают на 15%.
11:18:21 27-06-2024
Черномырдина на них надо
11:39:30 27-06-2024
Гость (11:18:21 27-06-2024) Черномырдина на них надо... А че с него толку?
11:49:31 27-06-2024
Губернатор Беглов отменил повышение цен на жкх себя в Петербурге...
12:24:18 27-06-2024
Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ, с 1998 г.) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы в доску патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля, всё такое…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг на друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…
12:41:15 27-06-2024
Как можно поднять отопление на 14%?!
12:44:21 27-06-2024
Гость (12:41:15 27-06-2024) Как можно поднять отопление на 14%?! ... живем в Сибири))))
13:55:11 27-06-2024
Гость (12:44:21 27-06-2024) живем в Сибири))))... ну да, в Сибири, а платим за отопление так, как будто Антарктиду отапливаем
13:57:39 27-06-2024
"с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем по стране на 9,8%, а где-то рост дойдет до 15%"
как думаете, где дойдет до 15%?
думаете, что на Рублево- Успенском шоссе? нет, мимо!
14:53:18 27-06-2024
Мы для монополистов их прибыль, государство, это когда все делается для блага народа, законы нужны которые будут ограничивать монополии, но у нас депутаты переживают за губы и т.д., у меня нет вопросов к этой власти, с ней все предельно ясно.