Партийцы уверены и в том, что необходимо расширять число получателей субсидии на оплату "коммуналки"

27 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Фото из архива редакции amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер местных социалистов Александр Терентьев поддерживает инициативу партии "Справедливая Россия – За правду" о проведении генеральной проверки в коммунальной сфере.

Как отметил лидер СРЗП Сергей Миронов, с 1 июля коммунальные тарифы вырастут в среднем по стране на 9,8%, а где-то рост дойдет до 15%. "В 2022 году была двукратная индексация, в 2023-м от нее "великодушно" отказались, зато теперь на гражданах отыграются сразу за полтора года", – резюмировал Миронов. По его мнению, предстоящий рост тарифов перекроет повышение пенсий и соцвыплат.

"Мы считаем, что необходимо провести масштабный аудит отрасли – финансовый, технический, антикоррупционный, а до результатов проверки заморозить тарифы. <...> Сегодня же тарифы ЖКХ растут опережающими темпами, а рост уровня благосостояния наших граждан за ними не поспевает", – уверен Александр Терентьев.

Кроме того, эсеры указывают на необходимость снизить долю предельных расходов на "коммуналку", которая позволяла бы семье претендовать на получении субсидии. Сейчас эта величина составляет 22%, а справороссы настаивают на 15%.