Социалисты не поддерживают одноуровневую систему местного самоуправления

Они уверены, что такая поправка в законопроект окончательно погубит российские села

31 января 2025, 16:10, ИА Амител

Село / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" не поддержала переход к одноуровневой системе местного самоуправления с упразднением городских и сельских поселений, даже не смотря на более лояльные поправки к законопроекту, которые сейчас обсуждают в Госдуме. Социалисты считают, что это приведет к окончательному упадку российских сел.

Поправка предусматривает возможность для регионов выбирать модель местного самоуправления. Лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов высказал мнение, что партия ценит усилия председателя ГД улучшить законопроект. Однако, по его словам, даже с учетом предполагаемых поправок партия все равно будет голосовать против.

И выразил уверенность, что большинство субъектов, особенно с руководителями от "Единой России", скорее всего, выберут новую систему, которая позволит губернаторам назначать и снимать мэров. Но это убьет последний уровень власти, который близок людям. Им будет труднее взаимодействовать с чиновниками и решать свои проблемы.

Его мнение разделяют члены партии на всех уровнях власти. Например, 30 января депутаты фракции СР-ЗП в Алтайском краевом Заксобрании проголосовали против образования Солонешенского муниципального округа. Местные депутаты партии также не согласны с ликвидацией сельсоветов. Главное, по мнению социалистов, против выступают сами жители.

Если этот законопроект примут, считают в СР-ЗП, граждане потеряют последнюю возможность участвовать в политической жизни. В партии уверены, что вместо ликвидации местного самоуправления его нужно укреплять, предоставляя дополнительные ресурсы для решения местных проблем.

"Наши граждане достойны того, чтобы дать им рычаги влияния на власть", – отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.