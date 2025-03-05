Социалисты предлагают убрать ОГЭ из системы отбора в старшие классы

Итоговая аттестация также должна гарантировать бесплатное профобразование

05 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Ученик / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предложили поправки к законопроекту об изменении системы Основного государственного экзамена (ОГЭ). Их инициатива исключает учет результатов ОГЭ при поступлении в 10–11 классы и предусматривает гарантии бесплатного среднего профессионального образования.

Руководитель фракции СР-ЗП в Госдуме, председатель партии Сергей Миронов отметил, что социалисты не согласны с изменениями, которые превращают экзамен в обязательное условие не только для поступления в колледжи, но и в старшие классы школ, ведь это ограничивает учеников в правах на получение полноценного среднего образования.

Внесенные поправки предлагают оставить сам факт прохождения итоговой госаттестации без учета баллов ОГЭ при поступлении в старшие классы. Также исключают возможность регионов устанавливать минимальный проходной балл ОГЭ для дальнейшего обучения в школе.

"Нельзя превращать ОГЭ в ЕГЭ для поступления в старшую школу, у детей должно оставаться безоговорочное право на то, чтобы продолжать учебу", – подчеркнул политик.

Еще одно изменение касается гарантий бесплатного обучения в колледжах и техникумах для выпускников девятых классов. Согласно основному законопроекту, количество бюджетных мест в ссузах определяют региональные и муниципальные власти, что не гарантирует доступность бесплатного образования. Депутаты СР-ЗП предлагают закрепить обязанность чиновников обеспечивать бесплатное среднее профессиональное образование для всех выпускников школ.

"Раз законопроект делает результаты ОГЭ обязательными для поступления в ссузы, тогда и среднее профессиональное образование надо делать бесплатным. Об этом наша фракция говорит уже не один год", – отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он подчеркнул, что благодаря этому решению родители смогут вздохнуть спокойно и не тратить средства на репетиторов. Причем эта мера выгодна не только ученикам и их семьям, но и властям, так как обеспечит приток студентов в колледжи, подготовку востребованных и нужных рынку специалистов и развитие экономики региона.