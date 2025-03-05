Социалисты предлагают убрать ОГЭ из системы отбора в старшие классы
Итоговая аттестация также должна гарантировать бесплатное профобразование
05 марта 2025, 17:15, ИА Амител
Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предложили поправки к законопроекту об изменении системы Основного государственного экзамена (ОГЭ). Их инициатива исключает учет результатов ОГЭ при поступлении в 10–11 классы и предусматривает гарантии бесплатного среднего профессионального образования.
Руководитель фракции СР-ЗП в Госдуме, председатель партии Сергей Миронов отметил, что социалисты не согласны с изменениями, которые превращают экзамен в обязательное условие не только для поступления в колледжи, но и в старшие классы школ, ведь это ограничивает учеников в правах на получение полноценного среднего образования.
Внесенные поправки предлагают оставить сам факт прохождения итоговой госаттестации без учета баллов ОГЭ при поступлении в старшие классы. Также исключают возможность регионов устанавливать минимальный проходной балл ОГЭ для дальнейшего обучения в школе.
"Нельзя превращать ОГЭ в ЕГЭ для поступления в старшую школу, у детей должно оставаться безоговорочное право на то, чтобы продолжать учебу", – подчеркнул политик.
Еще одно изменение касается гарантий бесплатного обучения в колледжах и техникумах для выпускников девятых классов. Согласно основному законопроекту, количество бюджетных мест в ссузах определяют региональные и муниципальные власти, что не гарантирует доступность бесплатного образования. Депутаты СР-ЗП предлагают закрепить обязанность чиновников обеспечивать бесплатное среднее профессиональное образование для всех выпускников школ.
"Раз законопроект делает результаты ОГЭ обязательными для поступления в ссузы, тогда и среднее профессиональное образование надо делать бесплатным. Об этом наша фракция говорит уже не один год", – отметил депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Он подчеркнул, что благодаря этому решению родители смогут вздохнуть спокойно и не тратить средства на репетиторов. Причем эта мера выгодна не только ученикам и их семьям, но и властям, так как обеспечит приток студентов в колледжи, подготовку востребованных и нужных рынку специалистов и развитие экономики региона.
18:42:07 05-03-2025
Это нужно сделать. На примере меня; был троишником в 9-ом классе. Было 6 неатестаций в 3-ей четверти. Закончил с тройками девятый класс. А в одиннацатом классе уже две тройки по истории{не любил я этот предмет, а зря). По русскому, по которому была тройка, на егэ написал эссе в третей части по баллам второй в школе(лет в 25 начал писать стихи на разные темы из жизни) Поставили в аттестат четвёрка. Учителя понимали, что ленивый, и как я сейчас понимаю, что были симптомы сдвг, не мог запоминать и сосредатачиваться на чем-то определённым.
Поступил в политеха на бюджет. Там уже одни четвёрки и пятёрки, но из-за термеха и физвтспитания отчислился. Не мог понять термеха, докапывался до мелочей, не мог пренебрегать некоторым условиям. Потом армия. И восстановление на заточку. А там уже одни пятёрки, был лучшим студентом группы. Начал понимать и делать рассуждения нужные. Преподаватели говорили, чтоб остался и закончил специальность, что сами хотят мне помочь во всём. Но обстоятельства не дали этого сделать.
Так что оценки за девятый класс не должны решать дольнейшую судьбу. В этом возрасте у детей переходный возраст, и они не могут понять, что важно, а что нет. У меня племянница в девятом, и почти тоже самое происходит, только по новым стандартам. Пройдёт этот период, и начнётся понимание всего.
В Германии, вроде бы, вообще в универ идут только когда будут опыт работы по специальности на которую поступают. И это правильно. Видел людей в универе, которые были раздолбаями до универа, а потом была тяга понять предметы обучения, и начали обращаться ко мне с просьбой помочь в этом. Понимание профессии должно быть, а не только теория.
P. S. Это только моё мнение, что огэ не должно решать будешь ты дальше продолжать учиться или нет.
23:12:16 05-03-2025
Гость (18:42:07 05-03-2025) Это нужно сделать. На примере меня; был троишником в 9-ом кл... Судя по твоей не грамотной писанине- всё написанное чистая правда! Вот те крест! БуГаГа!
00:05:17 06-03-2025
Гость (18:42:07 05-03-2025) Это нужно сделать. На примере меня; был троишником в 9-ом кл... Что может помешать несчастному, порешенному на ОГЭ, после колледжа поступить в ВУЗ, прям в соответствии с твоей теорией позднего осмысления жизни, болезный?
20:11:06 05-03-2025
Если не в состоянии нормально ОГЭ сдать, то о каком ЕГЭ вообще может идти речь? Лучше сделать необязательными СОО, оставив обязательным только ООО. Некоторым даже его слишком много.
03:42:18 06-03-2025
Алё, народ. Конечно, понимаю, что придётся общаться с поколением ЕГЭ, но попробую достучаться.
Зачем, вообще, нужна школа? Для того, что бы школьник запомнил как можно больше всякого ненужного в жизни хлама? Для того, что бы он с ранних лет приобщился к коррупционным схемам во всех сферах жизни? Для того, что бы он научился обижать более слабых, тем самым зарабатывая себе авторитет?
Думаю, что нормальные люди негативно отнесутся к такому выбору.
Тогда поставим вопрос иначе, что родители ждут от школы?
Предположу, что на первом месте будет стоять функция воспитания, именно воспитания в коллективе, умение общаться со сверстниками, как с мальчиками так и с девочками, так как в семье такого не добиться. На втором месте, обучение ребёнка самостоятельности, то есть способность самому находить решение не только школьной задачи, но и решать, хотя бы, простейшие жизненные проблемы. Да, вы здесь не видите погоню, направленную на запоминание каких то дат, формул, уравнений и правил, так как это очковтирательство, буквально сразу после ЕГЭ ребёнок не может вспомнить больше половины того материала, который в него вдолбили, а если при этом он не умеет самостоятельно преодолевать проблемы и находить решение в любой ситуации, а ждёт только конечного окончательного результата, то успешная выдача готового результата на ЕГЭ на самом деле не является показателем того, что человек действительно что то стоит в этой жизни, при этом даже не хочу напоминать о том, что главная задача ЕГЭ, на самом деле, это прикрывать ту коррупцию, которая уже свирепствует в образовании.
Если вы меня поддерживаете, то давайте подумаем, как всё это можно реализовать.
Во-первых, повысить авторитет учителя прежде всего как человека, ведь его главная задача в школе это воспитание, подготовка ребёнка к взрослой жизни. Зарплата, конечно, но она не прибавит авторитета учителю у самих школьников. Единственное, это самостоятельная оценка уровня знаний ученика, то есть экзамен. Коррупционеры будут кричать о невозможности такой оценки, тогда хочется задать им вопрос, а кто может дать такую оценку если не учитель, который каждый день на протяжении нескольких лет общается с ребёнком, знает его способности, сильные и слабые стороны, который может дать совет и подсказать куда ему идти учиться или работать, дать рекомендации для дальнейшего обучения? Это и есть предварительный отбор среди молодого поколения, лодырь не сможет доказать учителю, что он работяга, двоечник не сможет прикинуться отличником и так далее. Это поможет самим детям правильно настроиться на дальнейшую жизнь. Вот за это и уважали учителей в СССР.
Впрочем, тот, кто зарабатывает на подготовке к ЕГЭ и участвует в коррупционных схемах, будет биться до последнего патрона, отстаивая свою возможность и дальше "доить" родителей на деньги, я не могу им запретить это сделать, единственная моя цель состоит в том, что бы другие поняли, что эти "борцы" бьются не за Родину, а за свой кошелёк.
И вот когда в ВУЗы будут поступать действительно достойные претенденты, в том числе и по рекомендациям учителей, которые смогут достойно показать не только знания на приёмных экзаменах, но и внутренне будут готовы к работе по профессии, тогда мы и получим положительные изменения в нашей повседневной жизни.
11:46:08 06-03-2025
Нужны рабочие, колхозники, дворники..