Социалисты внесли в Госдуму законопроект о досрочном декретном отпуске для беременных

Он предполагает, что будущие мамы смогут самостоятельно решать, когда уйти в отпуск с момента постановки на учет, сохраняя право на пособие

26 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Беременная женщина в офисе / Фото: wavebreakmedia_micro / freepik.com

Партия "Справедливая Россия – За правду" выступила с инициативой предоставить беременным женщинам возможность досрочно уходить в декретный отпуск – начиная с момента постановки на учет в женской консультации. Соответствующий законопроект уже внесли депутаты фракции на рассмотрение в Госдуму.

Во время рождественских парламентских встреч патриарх Кирилл предложил включить первый триместр в декретный отпуск. Фракция поддержала эту идею и решила расширить ее на законодательном уровне, отметил лидер партии Сергей Миронов.

Социалисты подготовили поправки, позволяющие женщинам самостоятельно выбирать момент ухода в декрет, сохраняя право на выплаты по беременности и родам.

Законопроект предусматривает, что будущая мама сможет оформить декрет по собственному желанию на основании заявления и листа нетрудоспособности, выданного после постановки на учет. При этом срок окончания отпуска останется неизменным: 70 дней после родов, 86 дней при осложнениях, 110 дней в случае многоплодной беременности.

Депутат Александр Терентьев подчеркнул, что не все женщины захотят воспользоваться этой возможностью, ведь зарплата будет выше пособия. Однако для тех, чья беременность проходит тяжело, такая мера станет важной поддержкой.

"У некоторых будущих мам беременность проходит нелегко, она либо вынуждена часто ходить по поликлиникам, либо лежать в больнице на сохранении. Государство должно позаботиться и о таких будущих мамах, и о тех, кто считает, что для ее здоровья и малыша так будет лучше. Это будет одной из действенных мер, которая позволит снизить риски осложнений при беременности и родах, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации", – заключил политик.

Эта мера не первая в копилке предложений партии. Напомним, ранее социалисты выступали за удаленную работу для женщин. Депутаты предлагали дать беременным и матерям с детьми возможность перейти на дистанционную работу по их письменному запросу к работодателю. В связи с изменениями в пенсионной системе, когда многие бабушки и дедушки также работают, матерям становится труднее совмещать трудовую деятельность с заботой о детях. Особенно сложно, по мнению партийцев, приходится одиноким мамам.

Фото: freepik.com