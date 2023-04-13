Социалисты предложили давать маткапитал за третьего и всех остальных детей
По мнению депутата Госдумы Александра Терентьева, эта инициатива улучшит демографию
13 апреля 2023, 15:20, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" подготовила новый законопроект для решения проблемы демографии. Социалисты считают, что материнский капитал нужно давать ещё и за третьего, и всех последующих детей в размере 616 тысяч рублей. Причём даже тем семьям, которые его получали на первого или второго ребёнка.
"Серьёзные риски сокращения рождаемости в стране, которое прогнозируют уже в ближайшие годы, требуют экстренных и кардинальных мер со стороны государства. Справедливороссы неоднократно уже поднимали этот вопрос и предлагали рабочие механизмы, которые могли бы начать уже сейчас снижать эти риски. "Зачем оттягивать неизбежное? Чем раньше мы начнём стимулировать материнство, многодетность, тем больше шансов не рухнуть в яму", – пояснил депутат Госдумы от Алтайского края, лидер отделения партии СРЗП в регионе Александр Терентьев.
Он уверен: маткапитал был и остаётся одной из самых эффективных мер стимулирования рождаемости. Тогда зачем придумывать что-то ещё, если можно просто расширить действующую программу.
"Сейчас материнский капитал есть за первого и второго ребёнка. А за третьего, только если ранее его не получали. То есть по факту получается, что многодетность не стимулируется. Хотя уже все расчёты и исследования показали, что все ставки должны быть сделаны именно на увеличение количества детей в семьях", – добавил Александр Терентьев.
Чем больше будет детей, тем лучше, подытожил парламентарий.
Ранее социалисты призвали власти активнее развивать бесплатную систему здравоохранения. А также ограничить рост числа платных услуг для населения, чтобы частная медицина перестала вытеснять бюджетную.
16:19:54 13-04-2023
Да сколько можно на детей деньги тратить? Рожают много, куда еще больше? Почему раньше женщины рожали и без материальной поддержки? А сейчас платят деньги, а мамашки некоторые убивают своих детей, выбрасывают, душат. Почему только детей поддерживают? А почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам? Они внесли вклад , и сейчас работают, потому что пенсии малдленькие и молодежь работать не хочет. Почему несправедливо так?
16:29:50 13-04-2023
А платить то из пенсионного фонда, так же как сейчас? Отбирать деньги у нетрудоспособных и отдавать тем, кто сам себе может заработать. Стимулировать рождаемость можно только комфортной бытом и уверенностью в завтрашнем дне.