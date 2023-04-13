Социалисты предложили давать маткапитал за третьего и всех остальных детей

По мнению депутата Госдумы Александра Терентьева, эта инициатива улучшит демографию

13 апреля 2023, 15:20, ИА Амител

Мама и ребёнок в коляске / Фото: senivpetro / Freepik

Партия "Справедливая Россия – За правду" подготовила новый законопроект для решения проблемы демографии. Социалисты считают, что материнский капитал нужно давать ещё и за третьего, и всех последующих детей в размере 616 тысяч рублей. Причём даже тем семьям, которые его получали на первого или второго ребёнка.

"Серьёзные риски сокращения рождаемости в стране, которое прогнозируют уже в ближайшие годы, требуют экстренных и кардинальных мер со стороны государства. Справедливороссы неоднократно уже поднимали этот вопрос и предлагали рабочие механизмы, которые могли бы начать уже сейчас снижать эти риски. "Зачем оттягивать неизбежное? Чем раньше мы начнём стимулировать материнство, многодетность, тем больше шансов не рухнуть в яму", – пояснил депутат Госдумы от Алтайского края, лидер отделения партии СРЗП в регионе Александр Терентьев.

Он уверен: маткапитал был и остаётся одной из самых эффективных мер стимулирования рождаемости. Тогда зачем придумывать что-то ещё, если можно просто расширить действующую программу.

"Сейчас материнский капитал есть за первого и второго ребёнка. А за третьего, только если ранее его не получали. То есть по факту получается, что многодетность не стимулируется. Хотя уже все расчёты и исследования показали, что все ставки должны быть сделаны именно на увеличение количества детей в семьях", – добавил Александр Терентьев.

Чем больше будет детей, тем лучше, подытожил парламентарий.

Ранее социалисты призвали власти активнее развивать бесплатную систему здравоохранения. А также ограничить рост числа платных услуг для населения, чтобы частная медицина перестала вытеснять бюджетную.