Социалисты предложили открывать новорожденным сберегательные счета на 100 тысяч рублей

Эти деньги должны храниться до совершеннолетия

11 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Женщина с ребенком / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" считает, что в России нужно создать систему детских государственных сберегательных счетов. Социалисты предлагают перечислять каждому новорожденному по 100 тысяч рублей из федерального бюджета.. Эти средства, с учетом начисляемых процентов, станут доступны после достижения ребенком совершеннолетия. Соответствующий законопроект направили на отзыв в правительство России.

Открывать счет должен будет Фонд пенсионного и социального страхования на основе данных единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. При этом родителям не потребуется подавать заявления – процедура должна проходить автоматически, уверены в партии.

По словам депутата Госдумы, руководителя регионального отделения партии СРЗП Александра Терентьева, данная мера создаст надежную финансовую основу для каждого ребенка.

"Это необходимый шаг для обеспечения будущего наших детей и укрепления института семьи в России. Первоначальный взнос каждому новорожденному – это реальная инвестиция в будущее страны. Средства, прирастая за счет процентов, станут надежной финансовой подушкой для ребенка к моменту его совершеннолетия. Он сможет использовать эти накопления для получения образования, приобретения жилья или начала собственного дела, то есть для облегчения старта во взрослую жизнь", – отметил Терентьев.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов напомнил, что ранее социалисты вносили и другие инициативы в поддержку семей с детьми. В их числе – снижение НДФЛ до 8% для молодых работников до 35 лет при низком семейном доходе, освобождение от НДФЛ женщин с детьми при доходе до трех-четырех МРОТ, а также увеличение размера маткапитала до 1,4 млн рублей за рождение третьего ребенка.

"Все это принципиально важные инициативы, но сегодняшний законопроект от них кардинально отличается. Мы предлагаем открывать сберегательные счета, чтобы обеспечить детям равный старт при вступлении во взрослую жизнь", – подчеркнул Сергей Миронов.