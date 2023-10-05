Социалисты призвали гарантировать льготникам получение лекарств

А всем остальным – доступность жизненно важных препаратов

05 октября 2023, 15:03, ИА Амител

Лекарства / Фото: jcomp / Freepik

"Справедливая Россия – За правду" в очередной раз призвала принять закон о лекарственном обеспечении. Фракция СРЗП уже вносила инициативу в Госдуму, но большинство депутатов ее отвергли. И это неправильно, уверены в партии.

А все потому, что проблема обеспечения льготников положенными по закону лекарствами стоит очень остро. Как и финансовая доступность жизненно необходимых препаратов для всех остальных граждан. Люди постоянно на это жалуются.

"Жалобы приходят как на отказы в рецептах, так и на дефицит бесплатных лекарств в аптеках. И, конечно, на дорогостоящие жизненно важные препараты, на которые людям приходится собирать с миру по нитке, объявляя сборы, обращаясь в благотворительные фонды и так далее", – рассказывает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он напомнил, что партия еще в 2019 году провела масштабное исследование ситуации в сфере здравоохранения. Уже тогда более 70% всех льготников покупали лекарства за свой счет. В целом государство участвует в лекарственном обеспечении граждан лишь примерно на 20%. И если в развитых странах государство тратит на амбулаторные лекарства вдвое больше, чем население, у нас расходы граждан вчетверо превышают расходы казны.

В партии разработали проект федерального закона о лекарственном обеспечении. Да, в России уже есть закон "Об обращении лекарственных средств", но оборот и обеспечение – это совершенно разные вещи, уверены социалисты.

"Мы считаем, что во главу угла закона должны быть поставлены права пациентов. Гарантия бесплатных лекарств для льготных и стационарных пациентов. А также норма об ограничении расходов граждан хотя бы на жизненно необходимые и важнейшие препараты". Политик отметил, что от показателей расходов на лекарства напрямую зависит демография. "Сегодня же, получается, мы боремся с демографическим кризисом лишь на словах, хотя мы предлагаем реальные меры", – говорит Терентьев.

Ранее "Справедливая Россия – За правду" предлагала механизм, при котором граждане могут тратить на лекарства из списка ЖНВЛП не более 10% от своих доходов. Траты свыше этого должно компенсировать государство.