И дать возможность людям наконец пользоваться услугами почтовой связи

26 сентября 2023, 15:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба "Справедливой России – За правду"

Лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев обратится в краевую прокуратуру после жалобы одного из жителей региона, который не может забрать свою посылку на почте в течение месяца.

Жителю села Тоурак Алтайского района пришла посылка. Уточнив ее местонахождение на сайте "Почты России", он отправился за ней в путь длиной 160 км – в село Алтайское. Однако, приехав туда, узнал, что посылка находится в родном селе Тоурак.

Но напрасно проделанный путь – лишь полбеды: в селе Тоурак о посылке на его имя тоже не слышали. Как рассказал мужчина, почтовое отделение в его родном селе работает лишь формально. Несколько лет назад его пытались закрыть, но вмешались жители. В итоге сотрудники работают с урезанными функциями за низкие зарплаты, а на вопрос, как ему забрать посылку, отвечают просто: "Никак".

Обратившись вновь в почтовое отделение села Алтайского, мужчина узнал, что сотруднице на компьютер якобы установили новое программное обеспечение, которое дало сбой, и теперь она не может распределить новые поступления. При этом на ее просьбы о помощи никто не отвечает, а кому жаловаться – она не знает.

Мужчина, фактически столкнувшийся с невозможностью забрать свою посылку, позвонил в Москву с просьбой зарегистрировать жалобу на работу почтового отделения. Ему посоветовали обратиться в УФПС Алтайского края, но дозвониться до ведомства также оказалось невозможно.

В итоге мужчина написал обращение на имя депутата Госдумы Александра Терентьева с просьбой помочь ему найти посылку и внести предложения в организацию работы "Почты России" – опубликовать на сайте контактную информацию руководителей почтовых отделений и обеспечить техническую возможность оперативно сообщать о нарушениях в работе. Для того чтобы восстановить права жителей района, положенные им по закону, депутат готовит запрос в прокуратуру Алтайского края.