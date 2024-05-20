Социалисты призвали правительство поддержать отмену налога на дачные участки

В партии уверены: власти недостаточно поддерживают садоводов

20 мая 2024, 11:40, ИА Амител

Дачник. Садовод / Фото: prostooleh on Freepik

"Справедливая Россия – За правду" призывает российское правительство поддержать инициативу партии об отмене земельного налога на дачные и садовые участки площадью до 6 соток.

Дачники и садоводы вносят значительный вклад в продовольственную безопасность, выращивая около 40% овощей и фруктов, производимых в стране. Но государство их не поддерживает должным образом, пояснил депутат Госдумы, лидер партии СРЗП Сергей Миронов.

А проблем много, добавил депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии Александр Терентьев.

"Наши депутаты получают множество обращений от садоводов, которые вынуждены пропускать сезоны из-за невозможности добраться до своих участков", – сказал Терентьев.

Народный избранник уверен, что снятие налогового бремени будет серьезной поддержкой для россиян.

Кроме того, партия обращается с призывом и к региональным и муниципальным властям. На местах нужно создавать условия для дачников: строить и ремонтировать дороги, обеспечивать поселки водой и электричеством.



"Подвижки в этом направлении были бы гораздо полезнее, чем введение новых штрафов для дачников и садоводов за сорняки и мангалы. Задача власти – создать простые и понятные условия для нормальной жизни на своей земле и не мешать людям выращивать урожай", – заявил Александр Терентьев.

Как ранее сообщал amic.ru, Александр Терентьев обратился в правительство РФ с запросом о повышении специальной соцвыплаты медработникам скорой помощи. Он уверен, что решить вопрос на уровне регионов без вмешательства федерального центра не получится.