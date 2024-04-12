Социалисты призвали правительство увеличить выплаты пострадавшим при паводке

В партии также уверены, что надо провести проверку всех гидротехнических сооружений

12 апреля 2024, 12:30, ИА Амител

Начало ледохода на Оби / Фото: из архива amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме во главе с Сергеем Мироновым обратились в правительство России с предложением увеличить объем помощи пострадавшим при паводке. Подробности сообщает пресс-служба партии.

"Мы считаем, что пострадавшим от ударов стихии сегодня нужна дополнительная помощь от государства", – отметил депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии Александр Терентьев.

Алтайский край – один из тех регионов, по которым весеннее половодье 2024 года ударило особенно сильно. В зоне затопления оказались сотни домов и участков. По данным на 10 апреля, остаются подтопленными 102 жилых дома, где живет 228 человек, 234 приусадебных участка.

Социалисты подготовили письмо с несколькими предложениями и направили его главе правительства Михаилу Мишустину.

"Наверно, самое главное, мы просим кабмин увеличить федеральные выплаты в связи с паводком на каждого пострадавшего, за утрату имущества, за вред здоровью и иные. Необходимо как минимум проиндексировать указанные выплаты на размер инфляции за последнее десятилетие. Размер выплат, предусмотренных сегодня нормами права, недостаточен для полноценной помощи гражданам", – рассказал Александр Терентьев.

Кроме того, "Справедливая Россия – За правду" считает, что теперь нужно провести проверку всех гидротехнических сооружений и создать программу по их модернизации и строительству новых объектов.

Александр Терентьев в своем Telegram-канале выразил надежду на то, что власти услышат позицию партии.