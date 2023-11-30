Социалисты призвали продлить льготную ипотеку

И сделать ставки еще ниже

30 ноября 2023, 17:00, ИА Амител

Ипотека / Фото: xb100 / Freepik

Депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов раскритиковал попытки ограничить льготную ипотеку, которая для многих граждан остается единственным шансом на приобретение жилья. В партии уверены: льготные программы необходимо продлевать и после июля 2024 года. А еще нужно распространять их на вторичное жилье, а ставки по семейной ипотеке снизить.

Как известно, срок действия льготных ипотечных программ заканчивается уже летом следующего года. Однако видны попытки ЦБ, Минфина и некоторых депутатов ГД вообще свернуть программы, говорят социалисты. То предлагается выдавать льготную ипотеку лишь в сельской местности, то только по прописке. Сюда же можно отнести очередную идею от главы ЦБ дифференцировать ставки по регионам, в зависимости от доходов граждан. И при этом в "Справедливой России – За правду" сомневаются, что бедные регионы получат более низкую ставку.

Еще один аргумент сторонников ограничений – льготные программы зачастую используются для покупки инвестиционного жилья.

"Но этот аргумент абсолютно не бьется с реальностью. Во-первых, самая массовая льготная ипотека под 8% может выдаваться только один раз. В каком инвестировании мы подозреваем наших граждан?! Для большинства семей льготная ипотека – это соломинка, единственный шанс, чтобы приобрести жилье. И представителям власти следует не лишать людей последнего, а, напротив, искать иные пути помощи людям в решении жилищного вопроса", – комментирует депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

"Справедливая Россия – За правду" предлагает снизить ставку семейной ипотеки вдвое. А для многодетных семей и вовсе ее обнулить, выдавать им беспроцентные жилищные кредиты. При этом все льготные программы должны распространяться и на вторичное жилье. Одновременно правительство должно включать механизмы ограничения роста цен на недвижимость, уверены в партии. Нельзя оставлять граждан один на один с рынком.