Социалисты призвали активнее оказывать участникам СВО психологическую помощь

А также подняли вопросы нехватки специалистов в медицине и образовании и низких зарплат

07 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Военная сумка / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

5 марта в Госдуме прошел правительственный час, посвященный кадровым вопросам в медицине и образовании. Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" затронули свыше тридцати вопросов, связанных с низкими зарплатами, нехваткой специалистов в этих отраслях и качеством их подготовки.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев поднял вопрос о том, готова ли система здравоохранения справиться с растущим спросом на психологическую помощь. Это касается, прежде всего, участников СВО и людей, пострадавших от военных действий.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил, что во время пандемии в системе здравоохранения отсутствовала организованная психологическая и психотерапевтическая поддержка. Это привело к увеличению числа депрессий среди населения.

Учитывая этот опыт, разработали новый порядок оказания помощи, согласно которому в поликлиниках должны работать психологи, а пациенты с психическими диагнозами – получать четкую маршрутизацию.

С началом СВО это направление работы перестроили. Теперь взаимодействие с демобилизованными осуществляют через фонд "Защитники Отечества" и Министерство обороны. При возвращении военнослужащего с ним устанавливают контакт. Если это не удается сделать, медорганизация должна обратиться к социальным координаторам и при необходимости выстроить работу с семьей бойца.

"Полагаю, что от государства потребуются дополнительные усилия для решения вопроса", – отметил Александр Терентьев в своем телеграм-канале.