Социолог напомнила, как россияне будут отдыхать в новогодние каникулы
Выходные, выпадающие на праздничный период, перенесут на май и декабрь следующего года
16 декабря 2024, 10:55, ИА Амител
На эти новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря по 8 января включительно. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
Социолог отметила, что выходной день с субботы, 4 января, перенесли на 2 мая. С воскресенья, 5 января, он перенесен на 31 декабря 2025 года.
Понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня с этой даты на предшествующую субботу, 29 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, однако последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной на 31 декабря перенесли с 7 января.
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