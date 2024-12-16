Выходные, выпадающие на праздничный период, перенесут на май и декабрь следующего года

16 декабря 2024, 10:55, ИА Амител

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

На эти новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря по 8 января включительно. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

Социолог отметила, что выходной день с субботы, 4 января, перенесли на 2 мая. С воскресенья, 5 января, он перенесен на 31 декабря 2025 года.

Понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня с этой даты на предшествующую субботу, 29 декабря. Это позволит сделать каникулы непрерывными, однако последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной на 31 декабря перенесли с 7 января.