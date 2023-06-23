Социологи назвали самую дружественную страну для релокантов из России
В этой стране большее количество людей готовы помогать приезжим в адаптации
23 июня 2023, 09:33, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной страной для релокантов. Об этом пишет РБК.
Исследование провели специалисты центра социального проектирования "Платформа" и исследовательской компании "ОнИн".
Больше половины респондентов заявили, что приезжим нужно помогать с культурной адаптацией, а также изучением языка. При этом в Таджикистане наибольшее число тех, кто готов оказывать помощь, – 66%.
Также отмечается, что 55% жителей этой страны высказались за то, чтобы к ним приезжали высококвалифицированные специалисты.
09:50:10 23-06-2023
О, Таджикистооооон!!!)
13:14:19 23-06-2023
Самый шикарный гранатовый сок. Много очень полезных лекарственных растений. Еда, кстати, не острая. Плюшки и печеньки туземные, очень даже приличные. Интернета не богато. Порядки своебразные, но есть. Среднее между Узбекистаном и Туркменией.
17:18:20 23-06-2023
Да боже упаси от этих -станов.