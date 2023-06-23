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Социологи назвали самую дружественную страну для релокантов из России

В этой стране большее количество людей готовы помогать приезжим в адаптации

23 июня 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной страной для релокантов. Об этом пишет РБК.

Исследование провели специалисты центра социального проектирования "Платформа" и исследовательской компании "ОнИн".

Больше половины респондентов заявили, что приезжим нужно помогать с культурной адаптацией, а также изучением языка. При этом в Таджикистане наибольшее число тех, кто готов оказывать помощь, – 66%.

Также отмечается, что 55% жителей этой страны высказались за то, чтобы к ним приезжали высококвалифицированные специалисты.

Туризм

Комментарии 3

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Гость

09:50:10 23-06-2023

О, Таджикистооооон!!!)

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Олег

13:14:19 23-06-2023

Самый шикарный гранатовый сок. Много очень полезных лекарственных растений. Еда, кстати, не острая. Плюшки и печеньки туземные, очень даже приличные. Интернета не богато. Порядки своебразные, но есть. Среднее между Узбекистаном и Туркменией.

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Гость

17:18:20 23-06-2023

Да боже упаси от этих -станов.

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