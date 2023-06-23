Социологи назвали самую дружественную страну для релокантов из России

В этой стране большее количество людей готовы помогать приезжим в адаптации

23 июня 2023, 09:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Социологи назвали Таджикистан самой дружелюбной страной для релокантов. Об этом пишет РБК.

Исследование провели специалисты центра социального проектирования "Платформа" и исследовательской компании "ОнИн".

Больше половины респондентов заявили, что приезжим нужно помогать с культурной адаптацией, а также изучением языка. При этом в Таджикистане наибольшее число тех, кто готов оказывать помощь, – 66%.

Также отмечается, что 55% жителей этой страны высказались за то, чтобы к ним приезжали высококвалифицированные специалисты.