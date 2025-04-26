Соцсети: браконьеры устроили охоту на лосиху с лосенком в центре алтайского поселка
Местные жители вызвали полицейских
26 апреля 2025, 10:33, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22
В Первомайском районе Алтайского края браконьеры устроили охоту на лосиху с лосенком. Об этом рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По его словам, все произошло утром 26 апреля в поселке Казачий.
"Браконьеры расстреливали лосиху с лосенком. Одну лосиху увезли. Жители вызвали полицию, так как браконьеры стреляют в центре поселка, разъезжая на квадроциклах. Маленького лосенка ранили, он пытался убежать", – рассказал он.
Ранее полицейские задержали браконьера в Топчихинском районе, который убил четырех лосей, приманив их солью в петли из металлического троса.
11:04:28 26-04-2025
я от этих всех мужичишек, мужичонок, у которых тестостерон из ушей льется - терпеть не могу.
раз ты из себя весь такой мужичонка. то что ты в казачьем с ружьем делаешь и что тебе иные лестные животные плохого сделали.
едь на СВО или в ЦАР, в чем проблема? а да )) там же сачи дать могут, в оличии от лосихи с лосенком.
ссыковатому и гниловатому мужичонке - сцыкатно.
12:09:48 26-04-2025
Мерзкие ничтожества. На квадрике, несколько человек, животное лосиху с мелким, загнать аж в посёлок.
Слезть то с квадрика и попробовать с ножом на любое животное поохотиться никогда смелости у трусов не хватит. Надеюсь, что ответят по закону как государства, так и жизни и чтобы не деньгами, а здоровьем.
12:40:14 26-04-2025
Куда мир катится? Какая жестокость
13:16:14 26-04-2025
Стрельба в населенном пункте. Это подсудное дело. Охреневшие вконец что ли... 15
13:25:56 26-04-2025
Уроды, по другому не назовешь. Обязательно наступит время, когда каждого охотника приравняют к убийцам.
20:18:49 26-04-2025
гость (13:25:56 26-04-2025) Уроды, по другому не назовешь. Обязательно наступит время, к... Охотников не сравнивай со всякой нечистью, абсолютно разные понятия и огромная разница между Охотником и дегенератом.
13:49:59 26-04-2025
Если ты мужского пола и тебе так нужен поединок чтобы самоутвердиться и реализовать свои инстинкты - соревнуйся с равным по силе и уму противником.
А то много есть таких, кто победит крупный рогатый скот, зайца, или даже рыбу, и радуется этому, как будто он теперь царь зверей.
15:08:35 26-04-2025
все животные умерли?
16:00:00 26-04-2025
Это не мужики. С ружьём, в деревне охотиться на лосиху с лосенком. Это убийцы. Убили мать,оставили раненого лосенка. Это не мужики. Это выродки. Есть ещё и другие слова, коими надо бы обозначить этих смельчаков, да они нецензурные. Мразь, она в любом облике- мразь. Очень хочу верить, что рано или поздно, и на них найдется кто- то, кто сильнее и с большими возможностями. Болезни. Ждите, подонки
16:41:30 26-04-2025
на видео как то лосей нет. это олени - маралиха и детеныш
22:08:32 26-04-2025
Гость (16:41:30 26-04-2025) на видео как то лосей нет. это олени - маралиха и детеныш... А есть разница: лосиха и лосенком или олениха с олененком?
22:09:18 26-04-2025
На СВО в штурмы.
06:52:02 27-04-2025
Ничего им не будет
04:13:53 29-04-2025
Самые ничтожные существа, что охотятся на мать с малышом, придёт время и сами заболеете и наконец сдохните, а хуже всего ваши дети любимые, родные заплатят за такую жестокость. Валили бы лучше на боевые действия как пушечное мясо, всё равно уже нелюди. За каждую убитую беременную или мать с ребёнком, желаю того же и свами чтоб так поступили