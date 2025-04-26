Соцсети: браконьеры устроили охоту на лосиху с лосенком в центре алтайского поселка

Местные жители вызвали полицейских

26 апреля 2025, 10:33, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Первомайском районе Алтайского края браконьеры устроили охоту на лосиху с лосенком. Об этом рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По его словам, все произошло утром 26 апреля в поселке Казачий.

"Браконьеры расстреливали лосиху с лосенком. Одну лосиху увезли. Жители вызвали полицию, так как браконьеры стреляют в центре поселка, разъезжая на квадроциклах. Маленького лосенка ранили, он пытался убежать", – рассказал он.

Ранее полицейские задержали браконьера в Топчихинском районе, который убил четырех лосей, приманив их солью в петли из металлического троса.