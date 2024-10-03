Соцсети: человек насмерть разбился на стройке в Барнауле

По словам очевидцев, это рабочий

03 октября 2024, 12:01, ИА Амител

Рабочий погиб на стройке / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на стройке погиб человек. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, это произошло на объекте по адресу Гоголя, 52. Судя по тому, что на мужчине был страховочный трос, это рабочий.

Официальной информации о случившемся нет. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время катания на плюшке на Колыванском озере. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.