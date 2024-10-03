Соцсети: человек насмерть разбился на стройке в Барнауле
По словам очевидцев, это рабочий
03 октября 2024, 12:01, ИА Амител
Рабочий погиб на стройке / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на стройке погиб человек. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, это произошло на объекте по адресу Гоголя, 52. Судя по тому, что на мужчине был страховочный трос, это рабочий.
Официальной информации о случившемся нет. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб во время катания на плюшке на Колыванском озере. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти.
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