Соцсети: человек пострадал в столкновении двух иномарок в Барнауле
Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие Hyundai и Ford
04 октября 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Две иномарки столкнулись на пересечении улиц 2-й Северо-Западной и Волгоградской в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие Hyundai и Ford. По словам очевидцев, водителя второго автомобиля увезли в больницу.
Подробности происшествия выясняются.
Напомним, что 2 октября в Алтайском крае трое пассажиров пострадали в микроавтобусе, который съехал в кювет и перевернулся. В региональной прокуратуре начали проверку в связи с происшествием. Уточняется, что микроавтобус ехал по маршруту Барнаул – Тальменка.
11:41:21 04-10-2023
Асфальт в частном секторе - зло! Никогда на этом перекрестке не притормаживают. А там пешеходные переходы с двух сторон. Хорошо, что дети в школы уже прошли к этому времени...
15:39:06 04-10-2023
Желтенький авто - "Форд Фокус ST", довольно "веселенький" авто. Наверное водила газанул лишнего.