Соцсети: человек пострадал в столкновении двух иномарок в Барнауле

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие Hyundai и Ford

04 октября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Две иномарки столкнулись на пересечении улиц 2-й Северо-Западной и Волгоградской в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Согласно кадрам с места происшествия, в аварии приняли участие Hyundai и Ford. По словам очевидцев, водителя второго автомобиля увезли в больницу.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что 2 октября в Алтайском крае трое пассажиров пострадали в микроавтобусе, который съехал в кювет и перевернулся. В региональной прокуратуре начали проверку в связи с происшествием. Уточняется, что микроавтобус ехал по маршруту Барнаул – Тальменка.