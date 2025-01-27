Соцсети: человека избили и затащили в машину ночью в Барнауле

Судя по кадрам, пострадавшей может быть девушка

27 января 2025, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"

Человека избили и затащили в машину минувшей ночью на Комсомольском проспекте. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошел возле общежития Барнаульского кооперативного техникума. На кадрах, сделанных очевидцем, запечатлена группа людей у автомобиля на проезжей части. Мужчина сначала попытался посадить человека (предположительно, девушку) в автомобиль, а когда тот отказался – сначала ударил, а после бросил на землю.

После этого пострадавшего усадили в автомобиль, а через некоторое время он уехал в неизвестном направлении. Что стало причиной инцидента – пока неизвестна.