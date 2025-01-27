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Соцсети: человека избили и затащили в машину ночью в Барнауле

Судя по кадрам, пострадавшей может быть девушка

27 января 2025, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"

Человека избили и затащили в машину минувшей ночью на Комсомольском проспекте. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Конфликт произошел возле общежития Барнаульского кооперативного техникума. На кадрах, сделанных очевидцем, запечатлена группа людей у автомобиля на проезжей части. Мужчина сначала попытался посадить человека (предположительно, девушку) в автомобиль, а когда тот отказался – сначала ударил, а после бросил на землю.

После этого пострадавшего усадили в автомобиль, а через некоторое время он уехал в неизвестном направлении. Что стало причиной инцидента – пока неизвестна.

Барнаул Происшествия

Комментарии 11

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Гость

10:52:49 27-01-2025

Лихие 90-е, привет!

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Гость

11:33:53 27-01-2025

Гость (10:52:49 27-01-2025) Лихие 90-е, привет! ... Да какие лихие?! Пьяные межполовые тёрки, скорее всего.

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Сергей

12:04:53 27-01-2025

Гость (10:52:49 27-01-2025) Лихие 90-е, привет! ... Хорошие были времена, весёлые 😎😄

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Гость

12:52:20 27-01-2025

Полиция не видит повода возбудиться?
По камерам установить автомобиль не представляется технически возможным?

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гость

13:33:57 27-01-2025

Гость (12:52:20 27-01-2025) Полиция не видит повода возбудиться?По камерам установит... зачем достойным и занятым людям лишние головные боли

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Гость

23:09:00 27-01-2025

Гость (12:52:20 27-01-2025) Полиция не видит повода возбудиться?По камерам установит... полиция работает как и положено - по заявлению! если есть желание - напишите. это ж не милиция

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гость

14:12:57 27-01-2025

Гость (10:52:49 27-01-2025) Лихие 90-е, привет! ... по количеству трупов, современная РФ, давно опередила "лихие 90 е"

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Гость

10:24:41 28-01-2025

гость (14:12:57 27-01-2025) по количеству трупов, современная РФ, давно опередила "лихие... Не ври хохол, ты не жил в 90-е точно, гундишь тут

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гость

14:27:06 27-01-2025

загорелые невесту везли

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Гость

15:18:35 27-01-2025

в девяностые такого не происходило, не надо свистеть!!!

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Гость

10:22:46 28-01-2025

Гость (15:18:35 27-01-2025) в девяностые такого не происходило, не надо свистеть!!!... Еще как происходило, много чего, если вы не в теме, сидели у мамки под юбкой, то не надо свистеть.

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