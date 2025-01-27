Соцсети: человека избили и затащили в машину ночью в Барнауле
Судя по кадрам, пострадавшей может быть девушка
27 января 2025, 10:45, ИА Амител
Кадр из видео / Фото: "Инцидент Барнаул"
Человека избили и затащили в машину минувшей ночью на Комсомольском проспекте. Кадры происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Конфликт произошел возле общежития Барнаульского кооперативного техникума. На кадрах, сделанных очевидцем, запечатлена группа людей у автомобиля на проезжей части. Мужчина сначала попытался посадить человека (предположительно, девушку) в автомобиль, а когда тот отказался – сначала ударил, а после бросил на землю.
После этого пострадавшего усадили в автомобиль, а через некоторое время он уехал в неизвестном направлении. Что стало причиной инцидента – пока неизвестна.
10:52:49 27-01-2025
Лихие 90-е, привет!
11:33:53 27-01-2025
Гость (10:52:49 27-01-2025) Лихие 90-е, привет! ... Да какие лихие?! Пьяные межполовые тёрки, скорее всего.
12:04:53 27-01-2025
Гость (10:52:49 27-01-2025) Лихие 90-е, привет! ... Хорошие были времена, весёлые 😎😄
12:52:20 27-01-2025
Полиция не видит повода возбудиться?
По камерам установить автомобиль не представляется технически возможным?
13:33:57 27-01-2025
Гость (12:52:20 27-01-2025) Полиция не видит повода возбудиться?По камерам установит... зачем достойным и занятым людям лишние головные боли
23:09:00 27-01-2025
Гость (12:52:20 27-01-2025) Полиция не видит повода возбудиться?По камерам установит... полиция работает как и положено - по заявлению! если есть желание - напишите. это ж не милиция
14:12:57 27-01-2025
Гость (10:52:49 27-01-2025) Лихие 90-е, привет! ... по количеству трупов, современная РФ, давно опередила "лихие 90 е"
10:24:41 28-01-2025
гость (14:12:57 27-01-2025) по количеству трупов, современная РФ, давно опередила "лихие... Не ври хохол, ты не жил в 90-е точно, гундишь тут
14:27:06 27-01-2025
загорелые невесту везли
15:18:35 27-01-2025
в девяностые такого не происходило, не надо свистеть!!!
10:22:46 28-01-2025
Гость (15:18:35 27-01-2025) в девяностые такого не происходило, не надо свистеть!!!... Еще как происходило, много чего, если вы не в теме, сидели у мамки под юбкой, то не надо свистеть.