Соцсети: чоповцы избили мужчину у пивбара в Барнауле

Происшествие случилось на улице Попова

07 апреля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле чоповцы избили мужчину, сообщила горожанка в паблике "Инцидент Барнаул".

По её словам, всё случилось 6 апреля около 10:00-10:30 у пивбара "Хорошее настроение", расположенного по ул. Попова, 2а. Женщина ищет очевидцев.

"Мужчина сильно избит", – написала она, не уточнив причину конфликта.

В постановлении о назначении судмедэкспертизы сказано, что охранники нанесли потерпевшему не менее 12 ударов по голове и туловищу.