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Соцсети: чоповцы избили мужчину у пивбара в Барнауле

Происшествие случилось на улице Попова

07 апреля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле чоповцы избили мужчину, сообщила горожанка в паблике "Инцидент Барнаул".

По её словам, всё случилось 6 апреля около 10:00-10:30 у пивбара "Хорошее настроение", расположенного по ул. Попова, 2а. Женщина ищет очевидцев. 

"Мужчина сильно избит", – написала она, не уточнив причину конфликта.

В постановлении о назначении судмедэкспертизы сказано, что охранники нанесли потерпевшему не менее 12 ударов по голове и туловищу.

Комментарии 3

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Гость

10:26:37 07-04-2023

Они могли бы бандеровцев бить

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Гость

10:42:58 07-04-2023

Ключевое слово - у пивбара. Быковать нужно было меньше, чоповцы просто так не приезжают. Закройте пивнухи в каждом жилом доме - решите проблему спаивания населения.

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Гость

10:44:44 07-04-2023

Всех шакалов под Бахмут отправить, пусть хахлов мочат, коль такие боевитые.

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