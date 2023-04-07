Соцсети: чоповцы избили мужчину у пивбара в Барнауле
Происшествие случилось на улице Попова
07 апреля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле чоповцы избили мужчину, сообщила горожанка в паблике "Инцидент Барнаул".
По её словам, всё случилось 6 апреля около 10:00-10:30 у пивбара "Хорошее настроение", расположенного по ул. Попова, 2а. Женщина ищет очевидцев.
"Мужчина сильно избит", – написала она, не уточнив причину конфликта.
В постановлении о назначении судмедэкспертизы сказано, что охранники нанесли потерпевшему не менее 12 ударов по голове и туловищу.
10:26:37 07-04-2023
Они могли бы бандеровцев бить
10:42:58 07-04-2023
Ключевое слово - у пивбара. Быковать нужно было меньше, чоповцы просто так не приезжают. Закройте пивнухи в каждом жилом доме - решите проблему спаивания населения.
10:44:44 07-04-2023
Всех шакалов под Бахмут отправить, пусть хахлов мочат, коль такие боевитые.