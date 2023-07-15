Парень утонул в алтайском селе

Инцидент случился в Мамонтовском районе

15 июля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель села Покровка Мамонтовского района утонул во время купания, пишет "Алтайская правда".

Трагедия случилась днем 13 июля на местном пруду. Парень 2001 года рождения не рассчитал свои силы, когда плавал, и ушел ко дну.

В 16:57 очевидцы вызвали спасателей, а в 19:35 тело сельчанина сотрудники 38 ПЧ извлекли из воды. Причины произошедшего уточняются.

Ранее в Барнауле по Оби проплыл труп человека.