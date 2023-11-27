Соцсети: ДТП произошло в Барнауле на перекрестке, где с вечера не работают светофоры
Утренние пробки достигли 7 баллов
27 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Движение оказалось затруднено на перекрестке улицы Титова и улицы 40 лет Октября утром в понедельник, 27 ноября. Как рассказал очевидец в канале "В курсе 22", там произошла авария.
По его словам, в том месте не работают светофоры – они якобы отключились еще вечером в воскресенье. Из-за ДТП на некоторое время образовалась пробка по улице 40 лет Октября в направлении проспекта Космонавтов
На данный момент проезд по перекрестку свободен. Пробки достигли 7 баллов по оценке "Яндекса".
10:30:34 27-11-2023
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