Соцсети: ДТП произошло в Барнауле на перекрестке, где с вечера не работают светофоры

Утренние пробки достигли 7 баллов

27 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Движение оказалось затруднено на перекрестке улицы Титова и улицы 40 лет Октября утром в понедельник, 27 ноября. Как рассказал очевидец в канале "В курсе 22", там произошла авария.

По его словам, в том месте не работают светофоры – они якобы отключились еще вечером в воскресенье. Из-за ДТП на некоторое время образовалась пробка по улице 40 лет Октября в направлении проспекта Космонавтов

На данный момент проезд по перекрестку свободен. Пробки достигли 7 баллов по оценке "Яндекса".