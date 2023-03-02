НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Алтайском крае

Авария случилась на трассе Барнаул – Рубцовск

02 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"
Фото: "Инцидент Рубцовск"

Два человека погибли, трое пострадали при лобовом столкновении автобуса с грузовиком в Алтайском крае. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Инцидент Рубцовск".

Авария случилась сегодня, 2 марта, на 267-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск в районе села Мамонтово. Автобус King Long следовал по маршруту Новосибирск – Семей, а большегруз MAN ехал с прицепом из села Веселоярск.

"В результате ДТП погибли двое мужчин – пассажиры автобуса, две девушки и водитель автобуса пострадали. Водитель грузового авто жив", – говорится в сообщении.

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Комментарии 5

  • "В результате ДТП погибло двое мужчин – пассажиры автобуса, две девушки и водитель автобуса - пострадали. Водитель грузового авто жив" Водители были бесполые оба? Если ж правильно то новость должна звучать так: "В результате ДТП погибло 2 пассажира автобуса, 2 пассажира и водитель автобуса - пострадали. Водитель грузового авто жив"
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а ты видел бабу за рулем междугороднего автобуса? тем более - грузовика, да еще с прицепом? Вот то-то! Да и слова "водитель жив" ясно указывают на мужеский пол водителя - и вместе и по отдельности - русский язык не обманешь! Так что не ищи черную кошку в темной комнате - нет ее там!)))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, все всё поняли. А вы идите журналистом или составителем статистики работать. Действительно считаете, что это главное в этом трагическом событии?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, баб дальнобойщиц ныне овер дофига
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, событие трагическое, зачем акцентировать половую принадлежность но не всех?
    02 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров