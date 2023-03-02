Соцсети: два человека погибли при столкновении грузовика с автобусом в Алтайском крае

Авария случилась на трассе Барнаул – Рубцовск

02 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Два человека погибли, трое пострадали при лобовом столкновении автобуса с грузовиком в Алтайском крае. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Инцидент Рубцовск".

Авария случилась сегодня, 2 марта, на 267-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск в районе села Мамонтово. Автобус King Long следовал по маршруту Новосибирск – Семей, а большегруз MAN ехал с прицепом из села Веселоярск.