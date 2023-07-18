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Соцсети: два человека погибли в результате поножовщины в Барнауле

Еще один пострадал

18 июля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле произошла поножовщина между мужчинами, пишет "В курсе 22".

Со слов очевидцев, инцидент случился 16 июля в доме № 281 на Павловском тракте. Злоумышленник порезал ножом трех парней.

"Один умер на месте происшествия, второй скончался в реанимации 17 июля, третий мужчина получил ранения в руку", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время смертельной драки в Бийске погиб свадебный ведущий.

Барнаул Происшествия

Комментарии 1

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Гость

15:14:28 18-07-2023

Ну осталось теперь соединить вспышки на солнце, продажу алкоголя в жилых домах и еще что то, что привело к таким последствиям. Ваш выход, почитатели РЕНТВ

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