Соцсети: два человека погибли в результате поножовщины в Барнауле

Еще один пострадал

18 июля 2023, 14:29, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле произошла поножовщина между мужчинами, пишет "В курсе 22".

Со слов очевидцев, инцидент случился 16 июля в доме № 281 на Павловском тракте. Злоумышленник порезал ножом трех парней.

"Один умер на месте происшествия, второй скончался в реанимации 17 июля, третий мужчина получил ранения в руку", – говорится в сообщении.

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