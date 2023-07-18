Соцсети: два человека погибли в результате поножовщины в Барнауле
Еще один пострадал
18 июля 2023, 14:29, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле произошла поножовщина между мужчинами, пишет "В курсе 22".
Со слов очевидцев, инцидент случился 16 июля в доме № 281 на Павловском тракте. Злоумышленник порезал ножом трех парней.
"Один умер на месте происшествия, второй скончался в реанимации 17 июля, третий мужчина получил ранения в руку", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что во время смертельной драки в Бийске погиб свадебный ведущий.
15:14:28 18-07-2023
Ну осталось теперь соединить вспышки на солнце, продажу алкоголя в жилых домах и еще что то, что привело к таким последствиям. Ваш выход, почитатели РЕНТВ