Свадебного ведущего убили в ночной драке возле бара в Бийске
Бийчане выражают соболезнования родным и близким Вадима
18 июля 2023, 12:44, ИА Амител
В Бийске во время драки возле бара погиб известный 29-летний свадебный ведущий и организатор мероприятий Вадим Кутузов.
Напомним, инцидент произошел ночью 17 июля. Между посетителями заведения вспыхнула ссора, в ходе которой 21-летний парень дважды ударил по голове потерпевшего, из-за чего тот упал на асфальт, ударился затылком и скончался.
Прощание с Вадимом состоится 19 июля – информация о месте и времени размещена на его странице во "ВКонтакте".
Свой последний пост Вадим написал 16 июля, буквально за несколько часов до гибели. Он подчеркнул, что каждый праздник хранит в своем сердце, потому что для него "это не просто работа – это маленькая прожитая жизнь".
В комментариях к записям Вадима бийчане выражают соболезнования родным и близким.
Местные жители пишут: "Более солнечного и хорошего человека не встречала", "Вел свадьбу у сестры и у мужа юбилей. Ответственный, позитивный, веселый человек, жить да жить ему еще", "Вадим вел выпускной у нас 25 июня, все было хорошо", "Вадим, ты останешься для нас самыми лучшими воспоминаниями".
12:54:19 18-07-2023
Ну судя по видео, драки и не было. Его ударил 2 раза озлобленный парень и тот упал замертво. Умышленное убийство. Двое парней сопроводили Вадима на улицу, бил один. Все очень быстро. Вадим ни с кем не дрался и не сопротивлялся.
13:10:56 18-07-2023
Суровое время, суровый город
13:37:10 18-07-2023
Зависть
13:43:27 18-07-2023
Нужен закон о списках настенных. В каждом заведении повесить список забитых насмерть и покалеченных. И убийц тоже.
13:50:09 18-07-2023
Гость (13:43:27 18-07-2023) Нужен закон о списках настенных. В каждом заведении повесить... И что это даст?
14:14:11 18-07-2023
Гость (13:43:27 18-07-2023) Нужен закон о списках настенных. В каждом заведении повесить... зачем? Вот приду я с друзьями в кафе , а там фото трупов. Зачем мне это зрелище?
14:26:35 18-07-2023
Гость (14:14:11 18-07-2023) зачем? Вот приду я с друзьями в кафе , а там фото трупов. З... думать нужно, что мелкая ссора может привести к трагедии.
14:33:52 18-07-2023
Гость (14:26:35 18-07-2023) думать нужно, что мелкая ссора может привести к трагедии.... Дык когда бухаешь в кафешке об этом не думаешь, независимо от того, будут там фотки какие или их не будет.
14:30:00 18-07-2023
Ну судя по видео, драки и не было. Его ударил 2 раза озлобленный парень и тот упал замертво. Умышленное убийство. Двое парней сопроводили Вадима на улицу, бил один. Все очень быстро. Вадим ни с кем не дрался и не сопротивлялся. В нашем уголовном праве нет понятия умышленное убийство. Убийство-есть умышленное причинение смерти. Хотя и здесь можно спорить, ибо есть причинение смерти по неосторожности, что говорит об неумышленном убийстве по сути. Но умышленное убийство было в советском праве, оно было совершенней во многом.
16:32:59 18-07-2023
Гость (14:30:00 18-07-2023) Ну судя по видео, драки и не было. Его ударил 2 раза озлобле... Что же тут умышленного? Не забил, не применил оружие. 2 удара. Довели молодежь, что мальчики стали как девочки. Ни подраться, не удар сдержать. Если не можешь держать удар - засунь язык, мнение, желания очень глубоко в душу. В последнее время это уже не умышленные убийства, а умышленные подставы какие то))
17:10:19 18-07-2023
Гость (16:32:59 18-07-2023) Что же тут умышленного? Не забил, не применил оружие. 2 удар... И что кто сильнее тот и прав?
18:58:52 18-07-2023
Гость (16:32:59 18-07-2023) Что же тут умышленного? Не забил, не применил оружие. 2 удар... Не переоценивай себя, на тебя тоже найдется тот кто посильней и подурней.
07:57:46 19-07-2023
Гость (16:32:59 18-07-2023) Что же тут умышленного? Не забил, не применил оружие. 2 удар... Ну, в смысле - сам виноват. Вместо своего увлечения - проведение массовых мероприятий, на Ваш взгляд, ему необходимо было в секциях бокса и самбо лет десять хотя-бы позаниматься? А те, кто в оные секции не ходят, должны исключительно дома шкериться, а на улице глаз не сметь поднять на прохожих - вдруг какому-нибудь самбисту/боксеру взгляд не понравиться - так, что-ли?
17:31:55 18-07-2023
Подавляющее большинство убийств совершается именно вот так. В редких случаях как в кино, еще реже по Агате Кристи
21:43:05 18-07-2023
И ведь находятся те, кто защищают трусливого убийцу, который, возможно, тоже не может держать удар, поэтому во время разговора без предупреждения и даже без каких -либо намеков нанес удары. Интересно, если бы местному крутого так же без предупреждения и на вдохе дале в челюсть, он тоже писал бы про то, что зря не засунул язык в одно место?