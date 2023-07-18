Свадебного ведущего убили в ночной драке возле бара в Бийске

Бийчане выражают соболезнования родным и близким Вадима

18 июля 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: vk.com/kutuzovvadim

В Бийске во время драки возле бара погиб известный 29-летний свадебный ведущий и организатор мероприятий Вадим Кутузов.

Напомним, инцидент произошел ночью 17 июля. Между посетителями заведения вспыхнула ссора, в ходе которой 21-летний парень дважды ударил по голове потерпевшего, из-за чего тот упал на асфальт, ударился затылком и скончался.

Прощание с Вадимом состоится 19 июля – информация о месте и времени размещена на его странице во "ВКонтакте".

Свой последний пост Вадим написал 16 июля, буквально за несколько часов до гибели. Он подчеркнул, что каждый праздник хранит в своем сердце, потому что для него "это не просто работа – это маленькая прожитая жизнь".

В комментариях к записям Вадима бийчане выражают соболезнования родным и близким.