Соцсети: на Колыванском озере в Алтайском крае утонул мужчина

По словам очевидцев, он отплыл на матрасе от берега на 20 метров. Порывом ветра его "плот" перевернуло

24 июля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: www.visitaltai.info

На Колыванском озере вблизи села Саввушка утонул мужчина. Об этом сообщают очевидцы, пишет паблик "В курсе 22".

По словам свидетелей происшествия, мужчина отплыл от берега примерно на 20 метров на надувном матрасе. В один момент его перевернуло ветром. На помощь тонущему поспешили очевидцы на гидроциклах, однако спасти его они не успели.

Сейчас тело ищут. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели.