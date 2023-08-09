Соцсети: над Барнаулом кружит самолет, у которого не выпущено левое шасси
По словам очевидца, лайнер сделал не менее девяти кругов
09 августа 2023, 12:53, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Очевидец рассказал, что над Барнаулом кружит самолет. Как сообщает "Инцидент Барнаул", у лайнера не выпущено левое шасси.
По словам свидетеля, самолет сделал уже не менее девяти кругов. При этом на сервисе по отслеживанию самолетов FlightRadar борт не отмечается.
Напомним, что ранее барнаулец в социальных сетях опубликовал видеозапись с "застывшим" над городом самолетом.
В комментариях под постом пользователи объяснили, что на самом деле судно не "застыло", а продолжает двигаться. Автор ответа отметил, что подобная иллюзия возникает из-за того, что борт очень сильно снижает скорость.
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