Соцсети: над Барнаулом кружит самолет, у которого не выпущено левое шасси

По словам очевидца, лайнер сделал не менее девяти кругов

09 августа 2023, 12:53, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидец рассказал, что над Барнаулом кружит самолет. Как сообщает "Инцидент Барнаул", у лайнера не выпущено левое шасси.

По словам свидетеля, самолет сделал уже не менее девяти кругов. При этом на сервисе по отслеживанию самолетов FlightRadar борт не отмечается.

Напомним, что ранее барнаулец в социальных сетях опубликовал видеозапись с "застывшим" над городом самолетом.

В комментариях под постом пользователи объяснили, что на самом деле судно не "застыло", а продолжает двигаться. Автор ответа отметил, что подобная иллюзия возникает из-за того, что борт очень сильно снижает скорость.