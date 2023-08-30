24 человека пострадало в Барнауле в ДТП с электросамокатами с начала 2023 года
Кроме того, электросамокатчики в Барнауле получили почти 1,4 тысячи штрафов
30 августа 2023, 09:50, ИА Амител
С начала 2023 года в Барнауле случилось 24 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В них пострадало 24 человека, в том числе шестеро детей. Смертельных случаев не было. Об этом рассказали amic.ru в барнаульском ГИБДД.
Кроме того, инспекторы сначала года оштрафовали 1 395 самокатчиков. За нарушения им положен штраф от 800 до полутора тысяч рублей. В барнаульском ГИБДД отметили, что в основном они платили минимальный штраф 800 рублей.
На пресс-конференции в начале августа начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев рассказывал, что всего в крае с начала 2023 года до 9 августа произошло 32 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 26 человек.
При этом он отметил, что в 2022 году в регионе случилось 15 аварий, в одной из которых погибла одна девушка.
Чаще всего ПДД нарушают самокатчики, которые ездят по тротуару вдвоем или переезжают дорогу в запрещённом месте, отметил Перцев.
Напомним, что с 1 марта в России ввели правила для электросамокатов и других СИМ. По ним средства индивидуальной мобильности могут ездить по дорогам лишь со скоростью 25 км/ч. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на самокате нельзя. По дорогам позволено ездить только в один ряд по ходу движения и в случае, когда на трассе нет велосипедной или велопешеходной дорожки. С полным списком правил можно ознакомиться здесь.
За нарушение правил электросамокатчики платят штраф 800 рублей. А если они управляют СИМом пьяными, то сумма штрафа больше — от тысячи до полутора тысяч рублей.
10:34:27 30-08-2023
Где можно подписаться чтобы запретить самокат в городе!? Ужасное поведение самокатчиков, множество травмированных людей, и ведь далеко не все регистрируют ДТП. А сколько напуганных их внезапным появлением за спиной!
12:12:54 30-08-2023
Никак вы их не запретите. Надо строить велодорожки. Можно начать с проспекта Ленина от Общаги на Червонной до АлтГУ. Или по всему Павловскому сделать нормальную велодорожку. Уверен многие пересядут с машины на велики или самокат - быстрее и здоровью полезнее, доехал с сидячей работы и получил физнагрузку - в тренажерку идти не надо.
17:43:44 30-08-2023
Гость (12:12:54 30-08-2023) Никак вы их не запретите. Надо строить велодорожки. Можно на... Никакой физнагрузки нет от электросамоката.
12:54:35 30-08-2023
Двумя руками за велодорожки по всему городу, это позволит больше двигаться всем возрастам. А движение самокатов по пешеходным дорожкам запретить, потому что и так живем в стрессе, а теперь и по пешеходной дорожке с ребенком за ручку идти страшно, того и гляди сзади наедут.
12:56:56 30-08-2023
Где можно подписаться чтобы запретить самокат в городе!? Ужасное поведение самокатчиков, множество травмированных людей, и ведь далеко не все регистрируют ДТП. А сколько напуганных их внезапным появлением за спиной!
16:12:08 30-08-2023
гость (12:54:35 30-08-2023) Двумя руками за велодорожки по всему городу, это позволит бо... а ещё по велосипедным дорожкам (где ВНЕЗАПНО тренируются спортсмены-велосипедисты) ходят мамаши с колясками и старушки с палками. народ, вам жыть надоело?!
16:55:44 30-08-2023
очень недальновидное решение вбухивать огромные средства на организацию инфраструктуры, которая будет использоваться не целый год, а только в тёплые месяцы. Эти деньги лучше в ОТ вложить, чтобы он не был настолько не удобным, как сейчас. Его хотя бы весь год можно использовать.
18:04:13 30-08-2023
Гость (12:12:54 30-08-2023) Никак вы их не запретите. Надо строить велодорожки. Можно на... Спонсором пойдете?
09:55:29 31-08-2023
Гость (10:34:27 30-08-2023) Где можно подписаться чтобы запретить самокат в городе!? Ужа... на лбу у себя напиши и выйди на площадь, может поможет