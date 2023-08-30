24 человека пострадало в Барнауле в ДТП с электросамокатами с начала 2023 года

Кроме того, электросамокатчики в Барнауле получили почти 1,4 тысячи штрафов

30 августа 2023, 09:50, ИА Амител

Электросамокат/ Фото: amic.ru

С начала 2023 года в Барнауле случилось 24 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В них пострадало 24 человека, в том числе шестеро детей. Смертельных случаев не было. Об этом рассказали amic.ru в барнаульском ГИБДД.

Кроме того, инспекторы сначала года оштрафовали 1 395 самокатчиков. За нарушения им положен штраф от 800 до полутора тысяч рублей. В барнаульском ГИБДД отметили, что в основном они платили минимальный штраф 800 рублей.

На пресс-конференции в начале августа начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев рассказывал, что всего в крае с начала 2023 года до 9 августа произошло 32 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 26 человек.

При этом он отметил, что в 2022 году в регионе случилось 15 аварий, в одной из которых погибла одна девушка.

Чаще всего ПДД нарушают самокатчики, которые ездят по тротуару вдвоем или переезжают дорогу в запрещённом месте, отметил Перцев.

Напомним, что с 1 марта в России ввели правила для электросамокатов и других СИМ. По ним средства индивидуальной мобильности могут ездить по дорогам лишь со скоростью 25 км/ч. Пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на самокате нельзя. По дорогам позволено ездить только в один ряд по ходу движения и в случае, когда на трассе нет велосипедной или велопешеходной дорожки. С полным списком правил можно ознакомиться здесь.

За нарушение правил электросамокатчики платят штраф 800 рублей. А если они управляют СИМом пьяными, то сумма штрафа больше — от тысячи до полутора тысяч рублей.