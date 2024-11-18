Соцсети: пенсионер из Барнаула, лишившийся жилья, мог сам переписать его на дочь

Так он хотел избежать дележки имущества в случае развода

18 ноября 2024, 07:42, ИА Амител

Ключи от дома / Фото: unsplash.com

Появилась версия второй стороны, почему 71-летний житель Барнаула остался на улице, а в его доме живут квартиранты. Как сообщает "Инцидент Барнаул", участница сообщества по имени Екатерина утверждает, что мужчина сам переписал дом на дочь, а сыну дал расписку о том, что занял у него почти 3 млн рублей. Так пенсионер собирался оставить себе имущество в случае развода с супругой.

В подтверждение своих слов она прислала заявление, которое пенсионер писал в прокуратуру. Там он обвиняет своих детей в мошенничестве, якобы те настроили его против супруги и уговорили переписать все на них.

Кроме того, в доме живут не гастарбайтеры, а местные жители, которые следят за жильем и платят коммунальные.

"Договор имеется с Еленой, бывшей супругой. Все по закону. А он не имеет права пускать квартирантов, так как его половина арестована", – пишет Екатерина.

Ранее СМИ сообщили, что 71-летний Владимир Степанюк вынужден жить у дочери, поскольку не может попасть в свой дом. МВД проводит проверку.