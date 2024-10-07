Соцсети: подростки сильно избили 19-летнего парня в Барнауле
Молодого человека увезли на скорой
07 октября 2024, 11:20, ИА Амител
Подростки серьезно избили 19-летнего парня на улице Георгия Исакова. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".
По информации канала, инцидент произошел около 16:00 у дома № 240. Несовершеннолетние, от 14 до 16 лет, напали на молодого человека. Пострадавший после избиения сначала лежал без сознания, а после у него начались конвульсии и пошла кровь изо рта. В результате его забрала скорая.
"Парень задыхался из-за конвульсий, но подбежал мужчина, который помог ему, держа язык, потому что парень начинал синеть. И огромное спасибо этому мужчине за то, что он и парню помог, и отогнал тех подростков", – написал очевидец.
В пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все участники инцидента установлены. По данному факту проводится проверка.
11:27:44 07-10-2024
ублюд...ки малолетние.
11:36:07 07-10-2024
"Город для людей" - картина маслом) Вот кому чип да бирку в ухо надо🤨
12:22:55 07-10-2024
Да не чип им надо, а клеймо ставить каленым железом во весь лоб, стерилизовать и отправлять на карьеры и рудники. А родителям детородные органы удалять, чтоб больше не плодились. Просто биомасса.
16:52:56 07-10-2024
Гость (12:22:55 07-10-2024) А родителям детородные органы удалять, чтоб больше не плодились. Просто биомасса что ж вы так про героев?
12:28:24 07-10-2024
Стая трусливых шакалов
13:11:17 07-10-2024
пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все участники инцидента установлены.///а почему до сих пор не задержаны?
14:30:59 07-10-2024
Гость (13:11:17 07-10-2024) пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все... Онижедети
16:13:21 07-10-2024
на Исакова ежедневно происходят правонарушения - разбито городское имущество, портится озеленение, фонари, продают наркотики, идет распитие спиртного и пр - вся грязь общества там . ГДЕ ПАТРУЛИ?!
18:52:55 07-10-2024
после этого еще и собак хотят усыплять, а настоящие звери - это вот такие быдло нелюди. Вот где немотивированная агрессия и никто их не изолирует даже.