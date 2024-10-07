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Соцсети: подростки сильно избили 19-летнего парня в Барнауле

Молодого человека увезли на скорой

07 октября 2024, 11:20, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com
Кулак / Фото: unsplash.com

Подростки серьезно избили 19-летнего парня на улице Георгия Исакова. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

По информации канала, инцидент произошел около 16:00 у дома № 240. Несовершеннолетние, от 14 до 16 лет, напали на молодого человека. Пострадавший после избиения сначала лежал без сознания, а после у него начались конвульсии и пошла кровь изо рта. В результате его забрала скорая.

"Парень задыхался из-за конвульсий, но подбежал мужчина, который помог ему, держа язык, потому что парень начинал синеть. И огромное спасибо этому мужчине за то, что он и парню помог, и отогнал тех подростков", – написал очевидец.

В пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все участники инцидента установлены. По данному факту проводится проверка.

Барнаул Происшествия конфликт

Комментарии 9

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горожанка

11:27:44 07-10-2024

ублюд...ки малолетние.

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Гость

11:36:07 07-10-2024

"Город для людей" - картина маслом) Вот кому чип да бирку в ухо надо🤨

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Гость

12:22:55 07-10-2024

Да не чип им надо, а клеймо ставить каленым железом во весь лоб, стерилизовать и отправлять на карьеры и рудники. А родителям детородные органы удалять, чтоб больше не плодились. Просто биомасса.

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Гость

16:52:56 07-10-2024

Гость (12:22:55 07-10-2024) А родителям детородные органы удалять, чтоб больше не плодились. Просто биомасса что ж вы так про героев?

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Гость

12:28:24 07-10-2024

Стая трусливых шакалов

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Гость

13:11:17 07-10-2024

пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все участники инцидента установлены.///а почему до сих пор не задержаны?

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гость

14:30:59 07-10-2024

Гость (13:11:17 07-10-2024) пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все... Онижедети

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Гость

16:13:21 07-10-2024

на Исакова ежедневно происходят правонарушения - разбито городское имущество, портится озеленение, фонари, продают наркотики, идет распитие спиртного и пр - вся грязь общества там . ГДЕ ПАТРУЛИ?!

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Гость

18:52:55 07-10-2024

после этого еще и собак хотят усыплять, а настоящие звери - это вот такие быдло нелюди. Вот где немотивированная агрессия и никто их не изолирует даже.

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