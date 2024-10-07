Соцсети: подростки сильно избили 19-летнего парня в Барнауле

Молодого человека увезли на скорой

07 октября 2024, 11:20, ИА Амител

Кулак / Фото: unsplash.com

Подростки серьезно избили 19-летнего парня на улице Георгия Исакова. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

По информации канала, инцидент произошел около 16:00 у дома № 240. Несовершеннолетние, от 14 до 16 лет, напали на молодого человека. Пострадавший после избиения сначала лежал без сознания, а после у него начались конвульсии и пошла кровь изо рта. В результате его забрала скорая.

"Парень задыхался из-за конвульсий, но подбежал мужчина, который помог ему, держа язык, потому что парень начинал синеть. И огромное спасибо этому мужчине за то, что он и парню помог, и отогнал тех подростков", – написал очевидец.

В пресс-службе управления МВД РФ по Барнаулу заявили, что все участники инцидента установлены. По данному факту проводится проверка.