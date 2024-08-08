Соцсети: погиб военкор Евгений Поддубный

Официального подтверждения информации пока нет

08 августа 2024, 01:16, ИА Амител

Евгений Поддубный / Фото: Telegram-канал военкора

Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале заявил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Как сообщают паблики, он освещал события в Курской области и вел оттуда репортаж. Делягин сначала заявил о смерти военкора, однако позднее исправил пост.

"Пусть сообщат официально", – написал он. После он снова изменил публикацию, заявив, что об этом ему сообщили "люди с мест", которым он доверяет. Он попросил дождаться официального подтверждения данных.

ВГТРК пока не подтвердил и не опроверг гибель Поддубного.

По данным Readovka, он умер при исполнении служебного долга в Курской области. Как рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, в машину, где находился Поддубный, врезался дрон. Он также подтвердил смерть коллеги.