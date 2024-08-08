Соцсети: погиб военкор Евгений Поддубный
Официального подтверждения информации пока нет
08 августа 2024, 01:16, ИА Амител
Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале заявил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного.
Как сообщают паблики, он освещал события в Курской области и вел оттуда репортаж. Делягин сначала заявил о смерти военкора, однако позднее исправил пост.
"Пусть сообщат официально", – написал он. После он снова изменил публикацию, заявив, что об этом ему сообщили "люди с мест", которым он доверяет. Он попросил дождаться официального подтверждения данных.
ВГТРК пока не подтвердил и не опроверг гибель Поддубного.
По данным Readovka, он умер при исполнении служебного долга в Курской области. Как рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, в машину, где находился Поддубный, врезался дрон. Он также подтвердил смерть коллеги.
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