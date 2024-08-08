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Соцсети: погиб военкор Евгений Поддубный

Официального подтверждения информации пока нет

08 августа 2024, 01:16, ИА Амител

Евгений Поддубный / Фото: Telegram-канал военкора
Евгений Поддубный / Фото: Telegram-канал военкора

Депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале заявил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

Как сообщают паблики, он освещал события в Курской области и вел оттуда репортаж. Делягин сначала заявил о смерти военкора, однако позднее исправил пост.

"Пусть сообщат официально", – написал он. После он снова изменил публикацию, заявив, что об этом ему сообщили "люди с мест", которым он доверяет. Он попросил дождаться официального подтверждения данных.

ВГТРК пока не подтвердил и не опроверг гибель Поддубного.

По данным Readovka, он умер при исполнении служебного долга в Курской области. Как рассказал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, в машину, где находился Поддубный, врезался дрон. Он также подтвердил смерть коллеги.

Происшествия спецоперация Курская область
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Комментарии 4

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Владимир

06:58:28 08-08-2024

ПОЗОР депутату!!!Не узнав точно,распространяет фейки!НТВ сегодня передало,что тяжело ранен,но ЖИВОЙ!

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Гость

10:12:44 08-08-2024

Владимир (06:58:28 08-08-2024) ПОЗОР депутату!!!Не узнав точно,распространяет фейки!НТВ сег... У Жириновского, фейк длился целый месяц.

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ПОЗОР депутату!!!

13:27:00 08-08-2024

Срочно признать иноагентом за распространение фейков

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Гость

15:36:28 08-08-2024

В ТУРМУ фейкогонов! Здоровья Жеки!

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