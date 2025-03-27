Соцсети: пьяный барнаулец на BMW устроил смертельную аварию в Новосибирске
Известно, что 19-летний виновник ДТП был пьян
27 марта 2025, 13:40, ИА Амител
В центре Новосибирска 19-летний парень устроил смертельное ДТП. Погибли два человека. Об этом сообщили в МВД по Новосибирской области.
По данным правоохранителей, 26 марта около 23:45 19-летний молодой человек за рулем BMW двигался по Красному проспекту. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai.
Двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия, еще двое вместе с водителем получили травмы различной степени тяжести. Водителя BMW задержали, он был пьян.
"По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Водитель BMW задержан, у него установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения", – рассказали в ведомстве.
Соцсети начали распространять информацию о виновнике ДТП. По данным Telegram-каналов, им оказался житель Барнаула. Официальных сведений о задержанном нет.
14:12:20 27-03-2025
Пока не введут адекватных жестких мер наказания (пожизненное лишение прав, возмещение семье потерпевших кормильца а это компенсация десятков лет сытой жизни, и обязательно отбывание в тюрьме не менее 7 лет толку не будет). И запретить возможность "мирного урегулирования" конфликтов.
14:18:01 27-03-2025
Надо ж , молодой , талантливый бизнесмен. Компания своя у человека, а тут такое.
Из-за стресса скорее всего, бизнес дело такое
19:32:04 27-03-2025
Гость (14:18:01 27-03-2025) Надо ж , молодой , талантливый бизнесмен. Компания своя у че... сколько платят нынче за такие комментарии?
10:11:09 28-03-2025
Гость (14:18:01 27-03-2025) Надо ж , молодой , талантливый бизнесмен. Компания своя у че... да чо там стресс, пиши сразу про внезапную невменяшку, чтобы не в тюрьму а в дурку.
14:24:08 27-03-2025
Что-то пьяный молодяк на бэхах разлетался(
14:33:36 27-03-2025
дайте как пофантазирую.
малолетний выпердишь в состоянии опьянения грубо нарушил пдд в результате чего двое умерли. еще двое пострадали.
что же ему может а все это быть?
3о ка по коап, 2 года без прав, и наверное 5-7 лет поселения, из которых он год проведет в сизо, что зачтется ему за полтора, потом через года три выйдет по удо.
лично мне это как то так видится.
т..е не четвертак строгого и не 25-30 единиц моральной компенсации.
15:45:59 27-03-2025
Гость (14:33:36 27-03-2025) дайте как пофантазирую.малолетний выпердишь в состоянии ...
Учитывая наши реалии, если бы ваши фантазии сбылись, то было бы неплохо. Но, скорее всего, жизни погибших будут куплены у их родственников и правосудия. Ведь виновнику самое время размножаться, а это у нас сегодня поощряется.
18:31:45 27-03-2025
Гость (15:45:59 27-03-2025) Учитывая наши реалии, если бы ваши фантазии сбылись, то ... В таких случаях надо размножалку отбивать напрочь в омлет, чтобы всю жизнь вспоминал. Таким плодиться позволять нельзя.
10:03:22 28-03-2025
Гость (14:33:36 27-03-2025) дайте как пофантазирую.
малолетний выпердишь в состоянии опьянения грубо нарушил пдд в результате чего двое умерли. еще двое пострадали.
что же ему может а все это быть?у михаила дроздова спросите, он в курсе
15:14:27 27-03-2025
Интересно у них, избирается мера пресечения. Закон что дышло, куда повернешь, туда м вышло. Однозначное решение должно быть.
12:00:25 28-03-2025
гость (15:14:27 27-03-2025) Интересно у них, избирается мера пресечения. Закон что дышло... на 2 месяца сегодня избрали меру пресечения. По причине того, что может скрыться.
15:15:47 27-03-2025
Совсем обнаглели эти "мажоры". В Рубцовске насмерть сбил девушку и каждый день такие новости.
00:41:47 28-03-2025
пьяный мельник, так и не выехал из своей деревни, псина
09:54:27 28-03-2025
зачем вообще изобретать? взять готовые статьи по ДТП для нашего УК из УК КНР. Можно КНДР
а то так все и дальше будет продолжаться