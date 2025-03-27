Соцсети: пьяный барнаулец на BMW устроил смертельную аварию в Новосибирске

Известно, что 19-летний виновник ДТП был пьян

27 марта 2025, 13:40, ИА Амител

В центре Новосибирска 19-летний парень устроил смертельное ДТП. Погибли два человека. Об этом сообщили в МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, 26 марта около 23:45 19-летний молодой человек за рулем BMW двигался по Красному проспекту. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai.

Двое пассажиров Hyundai скончались на месте происшествия, еще двое вместе с водителем получили травмы различной степени тяжести. Водителя BMW задержали, он был пьян.

"По данному факту полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Водитель BMW задержан, у него установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения", – рассказали в ведомстве.

Соцсети начали распространять информацию о виновнике ДТП. По данным Telegram-каналов, им оказался житель Барнаула. Официальных сведений о задержанном нет.