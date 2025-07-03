Соцсети: ребенок сломал палец на детской площадке в Барнауле

Ребенку на руку упала перекладина, на которой выбивали ковры

03 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

Ребенок сломал палец на детской площадке у дома № 4 по улице Островского в Барнауле, сообщила мать пострадавшего телеграм-каналу "В курсе 22".

По ее словам, 2 июля несовершеннолетний играл на конструкции для выбивания ковров, но в один момент перекладина упала и повредила ему руку.

"Итог — перелом пальца руки, — отмечает женщина.

Очевидцы говорят, что вешалка для ковров была сломана минимум пять дней, но мер по ее ремонту не предпринималось. Родители подали заявление.