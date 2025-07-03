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Соцсети: ребенок сломал палец на детской площадке в Барнауле

Ребенку на руку упала перекладина, на которой выбивали ковры

03 июля 2025, 09:40, ИА Амител

Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22
Фото: "В курсе 22" / t.me/vkurse22

Ребенок сломал палец на детской площадке у дома № 4 по улице Островского в Барнауле, сообщила мать пострадавшего телеграм-каналу "В курсе 22".

По ее словам, 2 июля несовершеннолетний играл на конструкции для выбивания ковров, но в один момент перекладина упала и повредила ему руку.

"Итог — перелом пальца руки, — отмечает женщина. 

Очевидцы говорят, что вешалка для ковров была сломана минимум пять дней, но мер по ее ремонту не предпринималось. Родители подали заявление.

Барнаул Происшествия

Комментарии 25

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Гость

09:54:08 03-07-2025

Задолбали такие мамаши с детками. Куда мамаша смотрела? В телефон?

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Musik

09:59:59 03-07-2025

теперь родителей лишат родитиельских прав - не обеспечили присмотр за дитём.
заберут в деддом 8-(((

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Гость

10:14:17 03-07-2025

Musik (09:59:59 03-07-2025) теперь родителей лишат родитиельских прав - не обеспечили пр... Ога. Детдомы закрывают для сокращения расходов а тут вдруг будут забирать ребенка из-за таких пустяков

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Элен без ребят

10:30:42 03-07-2025

Musik (09:59:59 03-07-2025) теперь родителей лишат родитиельских прав - не обеспечили пр... да кому он там нужен из- за такой ерунды

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Musik

10:57:41 03-07-2025

Элен без ребят (10:30:42 03-07-2025) да кому он там нужен из- за такой ерунды... подрастет - потом можно будет в кадеты отдать...

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Гость

10:21:52 03-07-2025

Следить надо за своими детьми. А то вон как у нас во дворе одни выпустят совсем малолетнего одного без ключей и телефона даже и он им потом доораться не может, чтоб они впустили его в дом, причем такое чувство что специально не запускают, т.к. все в близлежащих домах уже и на балконы и в окна пялятся когда его уже запустят. Горе-родители. Так и тут, если она пять дней сломана какого фига он на ней лазил? где мамашка была?

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Элен без ребят

10:31:49 03-07-2025

сломал палец- событие года прям 🤣

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Элен без ребят

10:34:00 03-07-2025

в нашем прекрасном советском детстве, мы приклеивали подорожник на слюни, а дома слышали "ничего страшного, до свадьбы заживёт"
и ведь натурально все зажило! ☝️

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Гость

11:37:03 03-07-2025

Элен без ребят (10:34:00 03-07-2025) в нашем прекрасном советском детстве, мы приклеивали подорож... Сейчас дети малохольные, избалованные

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Гость

11:46:44 03-07-2025

Гость (11:37:03 03-07-2025) Сейчас дети малохольные, избалованные ...
Мамашки малахольные. И наглые до беспредела, потому что им позволили абсолютно все. И какую бы дичь они не творили, "правда" будут на их стороне. Смутные времена настали. Какое поколение эти яжмамки воспитают - страшно подумать.

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Гость

15:56:18 03-07-2025

Гость (11:46:44 03-07-2025) Мамашки малахольные. И наглые до беспредела, потому что ...
Уже понятно, какое поколение. Лентяев, паразитов и бездельников. Особей, которые вообще к жизни не приспособлены.

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Гость

10:39:35 03-07-2025

господи, да сколько было поломанных пальцев, рук и ног в нашем детстве. а про падения даже не говорили родителям, дабы домой не загнали.

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Musik

10:56:47 03-07-2025

Гость (10:39:35 03-07-2025) господи, да сколько было поломанных пальцев, рук и ног в наш... ага, прям так вот с поломанными пальцами руками ногами и играли, истекая кровью из открытых переломов.

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Гость

13:57:55 03-07-2025

Musik (10:56:47 03-07-2025) ага, прям так вот с поломанными пальцами руками ногами и игр... ты что, в школу голову забывали даже)

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Гость

14:01:56 03-07-2025

Гость (13:57:55 03-07-2025) ты что, в школу голову забывали даже)... Многие ее (голову), так и не нашли...

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Гость

10:40:04 03-07-2025

теперь о каждом сломанном пальце писать будут?

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Гость

10:40:12 03-07-2025

Почему ребёнок играл на вешалке для ковров.
Куда смотрит ОДН?
Почему неблагополучную семью не ставят на учёт?

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Гость

10:51:22 03-07-2025

Мамашка на Суворова пусть проверится.

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Musik

11:25:10 03-07-2025

предлагаю:
площадку снести.
мамашек в дурку.
во избежание.

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Кхм...

12:03:57 03-07-2025

Musik (11:25:10 03-07-2025) предлагаю:площадку снести.мамашек в дурку.во изб... Точно. Чтобы тихо было.😁

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Гость

12:28:16 03-07-2025

Не удивлюсь что ребенку было 17 лет.

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Musik

15:20:34 03-07-2025

Гость (12:28:16 03-07-2025) Не удивлюсь что ребенку было 17 лет.... тогда возможно это был не палец - и тогда это реально трагедия 8-((

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Олег

12:49:08 03-07-2025

Ужос какой, как же он без пальца то теперь ковыряться в разном будет?!
Поди ещё этим пальцем в смартфоне шарил... Каникулы опять же - беспонтово вышло.

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Гость

19:42:08 03-07-2025

Скотосети - область надзора психиатров. Там через одного надо на принудительное лечение отправлять.

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Гость

09:03:24 04-07-2025

Гость (19:42:08 03-07-2025) Скотосети - область надзора психиатров. Там через одного на... Это точно. Но это чуть позже, а пока нам с этим только смириться

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