В Барнауле уволили воспитательницу, закрывшую ребенка в детском саду

СК проводит доследственную проверку по признакам халатности

02 июля 2025, 13:00, ИА Амител

Детсад и кукла на стуле / Фото: amic.ru

В Барнауле уволили воспитательницу детсада № 197, расположенного в поселке Южный, а заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, во вторник вечером, 1 июля, мать пришла за своим ребенком, однако "группа оказалась закрытой". От других воспитателей она узнала, что всех детей уже забрали, при этом за ее ребенком якобы пришел какой-то "мужчина в возрасте". После этого она позвонила в полицию. Поиски шли около двух часов. Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со швабрами.

"Сотрудники ПДН проводят проверку по данному факту", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в региональном СК, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана правовая оценка организации мер безопасности в детском учреждении.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Герма проводится проверка соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, а также профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.