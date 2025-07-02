В Барнауле уволили воспитательницу, закрывшую ребенка в детском саду
СК проводит доследственную проверку по признакам халатности
02 июля 2025, 13:00, ИА Амител
В Барнауле уволили воспитательницу детсада № 197, расположенного в поселке Южный, а заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, во вторник вечером, 1 июля, мать пришла за своим ребенком, однако "группа оказалась закрытой". От других воспитателей она узнала, что всех детей уже забрали, при этом за ее ребенком якобы пришел какой-то "мужчина в возрасте". После этого она позвонила в полицию. Поиски шли около двух часов. Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со швабрами.
"Сотрудники ПДН проводят проверку по данному факту", - добавили в ведомстве.
Как уточнили в региональном СК, проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которой будет дана правовая оценка организации мер безопасности в детском учреждении.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Герма проводится проверка соблюдения требований безопасности при оказании образовательных услуг, а также профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13:59:43 02-07-2025
Не всё понятно.. в садике нет группы (дежурной), которая может до 19-00 присмотреть за детьми.. Или все родители должны работать до 17-00ч. (17-45)?
14:06:28 02-07-2025
Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со швабрами.---- это вот этого пропавшего и нужно ремнем по ж... как следует, чтобы больше не лазил по шкафам со швабрами, что сама эта мать и сделала бы, если б он дома пропал) Искренне сочувствую всем воспитателям и учителям...
14:43:14 02-07-2025
Гость (14:06:28 02-07-2025) Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со шваб... Воспитатель не должен смотреть за детьми? В том числе и за тем, кого из них и кто забирает. А?
15:32:17 02-07-2025
Гость (14:43:14 02-07-2025) Воспитатель не должен смотреть за детьми? В том числе и за т... при оформлении ребенка в ДС заполняются спец документы - КТО МОЖЕТ ЗАБИРАТЬ ребенка, с номерами паспортов и прочим. Уже то, что "забрал какой-то мужчина" - тяжкое нарушение и незнание воспитки правил присмотра за детьми.
14:49:13 02-07-2025
Гость (14:06:28 02-07-2025) Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со шваб... Бедный малыш, испугался , что остался один и спрятался. Дети часто от страха пытаются куда-то залезть - либо под кровать , либо под стол.
Плохой вы родитель , если ремнем воспитываете ребенка. Вам и аукнется в старости...
15:52:26 02-07-2025
Гость (14:06:28 02-07-2025) Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со шваб... откуда вы такие беретесь, латентные садисты или бдсм, не пойму? избить маленького малыша, потому что взрослые накосячили, вы в себе вообще?
10:55:47 03-07-2025
Гость (14:06:28 02-07-2025) Как оказалось, пропавший находился в туалете в шкафу со шваб... У вас , полагаю своих детей нет. Дети, когда остаются одни, даже в родной квартире - прячутся, потому что им страшно, а остаться одному в большом детском саду - равносильно кошмару на яву: пустой детский сад, тишина и никого!!! Теперь надо к психологу обращаться, иначе возможна душевная травма и навязчивые страхи.
14:42:30 02-07-2025
Не понятно - сам он в шкаф залез или его туда посадили.
17:16:07 02-07-2025
Мне в этой ситуации больше жалко Мать, посидела наверное за эти два часа.
17:22:03 02-07-2025
1111 (17:16:07 02-07-2025) Мне в этой ситуации больше жалко Мать, посидела наверное за ... Где мать сидела два часа, вместо того чтобы ребенка искать?
17:52:02 02-07-2025
Гость (17:22:03 02-07-2025) Где мать сидела два часа, вместо того чтобы ребенка искать?... поседела
18:31:19 02-07-2025
Гость (17:52:02 02-07-2025) поседела... Ну и где мать 2 часа сЕдела? В парикмахерской?
17:30:40 02-07-2025
Хорошая история, жизненная - все участники прекрасны.
18:03:06 02-07-2025
В этой истории кто-то нагло врет!
18:17:17 02-07-2025
Гость (18:03:06 02-07-2025) В этой истории кто-то нагло врет! ... а вот и доморощенных детективов подвезли))
08:49:41 03-07-2025
Элен без ребят (18:17:17 02-07-2025) а вот и доморощенных детективов подвезли))... Ну как же тут без тебя...
15:40:13 03-07-2025
да элементарно поставили в угол -в темноту к швабрам
и забыли потом. Их же там 40 с гаком
вот он и остался на всю ночь. Теперь вести себя будет как паинька