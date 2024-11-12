Соцсети: студент барнаульского вуза едва не утонул во время занятий в бассейне

Парень в реанимации

12 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Пловец / Фото: chrissie kremer / unsplash.com

В Барнауле во время занятий в бассейне чуть не утонул студент АлтГТУ. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации, рассказала "Инциденту Барнаул" сестра пострадавшего.

Происшествие случилось 30 октября в "Олимпийском". Парень во время пары по физкультуре ушел под воду, а преподаватель и одногруппники не сразу это заметили. Достали его из воды, когда он был без сознания.

"Откачали моего брата уже в отделении реанимации 1-й городской больницы. Мальчик находился на грани жизни и смерти. Кома терминальной стадии, сильнейший гемолиз, отказ работы почек, ДВС-синдром. Со слов врачей, еще минута-две и чуда бы не произошло", – рассказала родственница потерпевшего.

Она отмечает, что таких последствий удалось бы избежать, если бы утопающего сразу достали из воды. Однако преподаватель не следил должным образом за группой из семи человек, утверждает девушка.