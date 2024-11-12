Соцсети: студент барнаульского вуза едва не утонул во время занятий в бассейне
Парень в реанимации
12 ноября 2024, 09:15, ИА Амител
В Барнауле во время занятий в бассейне чуть не утонул студент АлтГТУ. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации, рассказала "Инциденту Барнаул" сестра пострадавшего.
Происшествие случилось 30 октября в "Олимпийском". Парень во время пары по физкультуре ушел под воду, а преподаватель и одногруппники не сразу это заметили. Достали его из воды, когда он был без сознания.
"Откачали моего брата уже в отделении реанимации 1-й городской больницы. Мальчик находился на грани жизни и смерти. Кома терминальной стадии, сильнейший гемолиз, отказ работы почек, ДВС-синдром. Со слов врачей, еще минута-две и чуда бы не произошло", – рассказала родственница потерпевшего.
Она отмечает, что таких последствий удалось бы избежать, если бы утопающего сразу достали из воды. Однако преподаватель не следил должным образом за группой из семи человек, утверждает девушка.
"На сегодняшний день мой брат до сих пор в тяжелом состоянии на ИВЛ, а дело из полиции в Следственный комитет по каким-то причинам передано не было. Преподаватель, к слову, продолжает проводить занятия", – заключила она.
09:19:56 12-11-2024
Еще минус один препод. И всем стоит задуматься, а оно вам надо, работать с современными "детьми"?
09:21:08 12-11-2024
Парню полного выздоровления! Но скажите, КАК в наше время не уметь плавать? Тем более парню?
09:35:48 12-11-2024
Гость (09:21:08 12-11-2024) Парню полного выздоровления! Но скажите, КАК в наше время не... вы думаете, что тонут только те, кто плавать не умеет? очень сильно ошибаетесь.
09:54:10 12-11-2024
Элен без ребят (09:35:48 12-11-2024) вы думаете, что тонут только те, кто плавать не умеет? очен... В пустом бассейне?
10:39:19 12-11-2024
Гость (09:21:08 12-11-2024) Парню полного выздоровления! Но скажите, КАК в наше время не... Вот как раз в наше время многие и не умеют, не то что плавать, а просто держаться на воде
09:23:19 12-11-2024
Что за бассейн Олимпийский? где находится?
09:34:34 12-11-2024
Гость (09:23:19 12-11-2024) Что за бассейн Олимпийский? где находится?... возле Политеха, где часовня.
00:35:16 13-11-2024
Элен без ребят (09:34:34 12-11-2024) возле Политеха, где часовня. ... на том месте кладбище христианское и лютеранское стааарое , политех и ленинский поверх могил построены
10:07:35 12-11-2024
Радоваться должна, что откачали. Скорая мгновенно, что ли, оказалась в бассейне? Конечно, нет. А пока она ехала, кто поддерживал искусственное дыхание у пацана? Вот тогда бы точно, никакая реанимация не помогла.
10:38:34 12-11-2024
Гость (10:07:35 12-11-2024) Радоваться должна, что откачали. Скорая мгновенно, что ли, о... Пока непонятно, есть там чему радоваться или нет. Он под ИВЛ, а что там с мозгом, никто не скажет, пока он не очнется. Если вообще очнется. Так-то пять минут без кислорода - и у человека нарушаются функции мозга, и не факт, что обратимо.
10:10:59 12-11-2024
Как он до такого возраста дожил вообще...
10:16:16 12-11-2024
Я не умею плавать и что? Даже заниматься ходила, но не мое. Да, боюсь воды, и даже если бы умела, все равно можно не справиться. Я вообще считаю, что занятия в бассейне не нужны, особенно тем, кто не хочет плавать. Это опасно, препод за всеми уследить не может, техника безопасности не соблюдается часто. Плавать это не для всех, а только для умелых и опытных. Не нужно весь класс в школе или универе тащить на дисциплину, которая опасна для жизни и не всем подходит.
10:43:46 12-11-2024
Гость (10:16:16 12-11-2024) Я не умею плавать и что? Даже заниматься ходила, но не мое. ... Знаю случай, когда ребёнок стал тонуть на глазах у родителей, которые были в нескольких метрах, но не умели плавать...Похоронили пацана...
11:22:00 12-11-2024
Гость (10:16:16 12-11-2024) Я не умею плавать и что? Даже заниматься ходила, но не мое. ... Сказать тренеру ну вот никак чтойто не дозволено. Ну че, результат получен, проблем много кому на ровном месте.
13:48:32 12-11-2024
Гость (10:16:16 12-11-2024) Я не умею плавать и что? Даже заниматься ходила, но не мое. ... уметь плавать-это жизненно необходимый навык
11:54:52 12-11-2024
Прежде, чем учить плавать, грамотный тренер учит держаться в пресной воде не шевелясь 10-15 мин. На спине. Достаточно оставлять в легких часть воздуха. И много других тонкостей. Но где эти специалисты сейчас?
00:32:49 13-11-2024
Гость (11:54:52 12-11-2024) Прежде, чем учить плавать, грамотный тренер учит держаться в... в Авроре, в Магисе. вы в спортклубы хоть раз заглядывали??
12:32:32 12-11-2024
Больница скорой помощи номер один находится как раз через дорогу от Политеха и там есть всё для оживления.
12:34:50 12-11-2024
Может этот тренер делал необходимые действия утонувшему, до приезда скорой.
13:56:26 12-11-2024
а чего стоит ждать от полутеха?