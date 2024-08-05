Его мать отвлеклась на звонок, а когда вернулась — мальчик уже лежал на дне

05 августа 2024, 17:01, ИА Амител

Бассейн, в котором утонул ребенок / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Трехлетний ребенок утонул в бассейне на территории частного дома в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 2 августа. Малыш находился на лестнице каркасного бассейна, в котором купались его сестры, а присматривала за ними мать. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла от бассейна, после чего услышала крик девочек – прибежав, она обнаружила мальчика на дне бассейна. Проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата – ребенок скончался в автомобиле скорой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.