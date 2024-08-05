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Трехлетний ребенок утонул в бассейне на территории частного дома в Барнауле

Его мать отвлеклась на звонок, а когда вернулась — мальчик уже лежал на дне

05 августа 2024, 17:01, ИА Амител

Бассейн, в котором утонул ребенок / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю
Бассейн, в котором утонул ребенок / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Трехлетний ребенок утонул в бассейне на территории частного дома в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 2 августа. Малыш находился на лестнице каркасного бассейна, в котором купались его сестры, а присматривала за ними мать. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок и отошла от бассейна, после чего услышала крик девочек – прибежав, она обнаружила мальчика на дне бассейна. Проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата – ребенок скончался в автомобиле скорой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

07:16:16 06-08-2024

сколько времени нужно чтобы утонуть в присутствии сестер?

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Гость

08:46:16 06-08-2024

Гость (07:16:16 06-08-2024) сколько времени нужно чтобы утонуть в присутствии сестер? ... Смотря какие сёстры. Некоторые еще и на дне подержат.

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Гость

14:57:04 06-08-2024

само по себе нарушение малыша к бассейну с высокими бортами подпустить

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