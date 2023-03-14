Соцсети: студенты педколледжа в алтайском городе катались на лыжах по льду
Комментаторы предложили выдать спортсменам коньки, чтобы им было удобнее
14 марта 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители Камня-на-Оби заметили в городе лыжников. Ничего необычного, если бы вокруг спортсменов был снег.
В сообществе "В курсе 22" пользователи опубликовали фотографии группы молодых людей, стоящих в лыжах на льду.
Автор сообщения предположил, что несвоевременным видом спорта могли заниматься студенты местного педагогического колледжа.
В комментариях пользователи предложили в следующий раз выдать ребятам коньки, чтобы им было удобнее.
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