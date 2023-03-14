Соцсети: студенты педколледжа в алтайском городе катались на лыжах по льду

Комментаторы предложили выдать спортсменам коньки, чтобы им было удобнее

14 марта 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Камня-на-Оби заметили в городе лыжников. Ничего необычного, если бы вокруг спортсменов был снег.

В сообществе "В курсе 22" пользователи опубликовали фотографии группы молодых людей, стоящих в лыжах на льду.

Автор сообщения предположил, что несвоевременным видом спорта могли заниматься студенты местного педагогического колледжа.

В комментариях пользователи предложили в следующий раз выдать ребятам коньки, чтобы им было удобнее.