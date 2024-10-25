Соцсети: три человека пострадали в ДТП в Барнауле
Авария случилось на пересечении улиц Антона Петрова и Попова
25 октября 2024, 07:30, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: Go_Barnaul
Три человека получили травмы в результате ДТП в Барнауле, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul со ссылкой на очевидцев.
По их данным, авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.
На опубликованных кадрах видно легковой автомобиль с серьезными повреждениями, а также работающую на месте скорую помощь.
Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.
07:52:54 25-10-2024
Быстро ехал
08:40:19 25-10-2024
Деревенщина опять с кольца съехать не сумела!
08:48:06 25-10-2024
Гость (08:40:19 25-10-2024) Деревенщина опять с кольца съехать не сумела! ... Деревенщина, там нет кольца.
09:51:30 25-10-2024
так там 50 светофоров а толку мало