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Соцсети: три человека пострадали в ДТП в Барнауле

Авария случилось на пересечении улиц Антона Петрова и Попова

25 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: Go_Barnaul
Место ДТП / Кадр из видео: Go_Barnaul

Три человека получили травмы в результате ДТП в Барнауле, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul со ссылкой на очевидцев.

По их данным, авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.

На опубликованных кадрах видно легковой автомобиль с серьезными повреждениями, а также работающую на месте скорую помощь.

Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

07:52:54 25-10-2024

Быстро ехал

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Гость

08:40:19 25-10-2024

Деревенщина опять с кольца съехать не сумела!

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Гость

08:48:06 25-10-2024

Гость (08:40:19 25-10-2024) Деревенщина опять с кольца съехать не сумела! ... Деревенщина, там нет кольца.

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Гость

09:51:30 25-10-2024

так там 50 светофоров а толку мало

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