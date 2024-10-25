Соцсети: три человека пострадали в ДТП в Барнауле

Авария случилось на пересечении улиц Антона Петрова и Попова

25 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: Go_Barnaul

Три человека получили травмы в результате ДТП в Барнауле, сообщает телеграм-канал Go_Barnaul со ссылкой на очевидцев.

По их данным, авария случилась на пересечении улиц Антона Петрова и Попова.

На опубликованных кадрах видно легковой автомобиль с серьезными повреждениями, а также работающую на месте скорую помощь.

Информация об обстоятельствах ДТП уточняется.