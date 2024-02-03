Три человека пострадали в массовом ДТП в Алтайском крае

По информации очевидцев, раненых увезли в больницу

03 февраля 2024, 20:30, ИА Амител

ДТП возле Косихи / Фото: "Инцидент Барнаул"

Три автомобиля столкнулись возле алтайского села Косиха 3 февраля.

Как сообщили очевидцы телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", в результате ДТП пострадали три человека из "девятки", их увезли в больницу.

Обновлено в 21:54. В ГИБДД региона уточнили, что авария случилась в 16:10 на 243-м километре Чуйского тракта. Предварительно установлено, что мужчина 2003 года рождения ехал на ВАЗ-2109 по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Kia Ceed под управлением мужчины 1984 года рождения. От удара иномарка выехала на встречку и столкнулась с Toyota Avensis, за рулем которой был парень 2000 года рождения.

В результате аварии пострадали водитель и два пассажира "девятки": женщина 1985-го и девушка 2003 годов рождения. Им оказали медпомощь, не госпитализированы.